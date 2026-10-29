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▲日前蔡康永因出席沈伯洋造勢活動遭中國封殺，事後發文道歉稱自己從未支持台獨。對此胡瓜（如圖）認為：「蔡康永是很聰明的人，他會這樣做一定有他的想法。」（圖／記者陳明安攝影）

台北市長選戰倒數，不少藝人也公開表態，今（29）日綜藝天王胡瓜出席實境節目《胡來旅行社》第二季記者會，被問到相關話題時直言：「誰當選我們的生活不都一樣嗎？」另外，胡瓜也透露自己幾乎每次都會去投票，「因為我繳太多稅，我有繳稅、當兵應該就要享受權利，我每次都因為這樣去投票，哪怕投給不認識的人。」但無奈每次看好的候選人都不會中。被問到台北市長選戰，胡瓜直言：「誰當選我們生活不都一樣，還是過自己的生活，我們把節目做好、觀眾肯定我們，分擔他們的憂愁是我們的責任，很多老人家喜歡看我們的節目就夠了。」胡瓜坦言自己比較擔心的是，看電視的人會不會越來越少，「做電視的人應該多多投資，兩台併一台也沒關係，做節目不是要消滅哪一台，做節目是要增加人進來看，而不是在比收視率，意義不大。」不過，胡瓜也表示自己往年都會去投票，「我幾乎不太會放棄投票，因為我繳太多稅，我也當兵當了三年多，該盡的義務都盡了就該享受自己的權利，我都是因為這樣去投票，哪怕是投給我不認識的人。」被問到是否有看好哪位候選人？胡瓜苦笑說：「我每次看好的都不會中。」直言誰當選跟他都沒關係，「我們經歷四、五任總統也沒拿過金鐘獎，做節目跟誰當總統有關係嗎，所以我不太關心這種事情。」而日前蔡康永因出席沈伯洋造勢活動遭中國封殺，事後發文道歉稱自己從未支持台獨，對此胡瓜則認為：「蔡康永是很聰明的人，他會這樣做一定有他的想法，我們很難去評論什麼。」