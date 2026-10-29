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最少儲備3天物資！防災擔當大臣發出「緊急要請」掀議論

準備三日存糧反導致陰謀論與社群恐慌延燒

細野豪志解釋：只是防災廳成立的防災宣傳作業

日本內閣府防災擔當大臣細野豪志於26日在富士電視台新聞局官方YouTube頻道節目中，談到即將於11月2日掛牌運作的日本政府「防災廳」，他表示，政府屆時將發布「緊急要請」，要求全體國民即日起儲備至少3天、行有餘力達1週的食物、飲用水及應急物資，在日本社群掀起極大議論。對此，細野豪志昨日澄清，只是配合11月2日「防災廳」正式成立所推動的防災宣導。根據富士新聞網報導，日本「防災廳」預計於11月2日正式成立，目的在統合從災前預防、減災到災後復原與重建的一系列災害應變機制，扮演跨部會的最高指揮中樞。細野大臣強調，防災廳最重要的任務，就是「應對南海海溝巨大地震與首都直下型地震等國難級災害」。他指出，面對這種規模的災難「需要不同維度的防護準備，防災廳必須進一步加快既有的各項前置作業。」細野大臣直言，「各地方自治體的防災體制與物資儲備存在差距」，並要求「各地方政府必須重新檢視自身的危機意識與應變機制。」他進一步說明：「當市町村層級無法完全應對時，都道府縣與中央政府會接手支援；若是國難級災害，中央更會全面介入。讓各層級相互支援、具備因應不同規模災害的能力，正是事前預防的核心支柱。」為推動落實事前預防，細野大臣表示，防災廳成立首日除了向中央各省廳與都道府縣發布指示外，也規劃向全體國民發出做好防災準備的「緊急呼籲」。他指出：「希望民眾能確實備妥至少3天、最好長達1週的乾糧、簡易廁所及飲用水。能夠自立自主的人越多，政府就能把有限資源集中在真正需要援助的弱勢群體身上。」這段發言引發日本社群議論，人們紛紛猜測「到底發生了什麼事？」與此同時，由於英國政府近期也示警備妥 3 天糧食，以「做好準備」為口號，敦促民眾儲備三天的水和食物，以因應可能發生的網路攻擊、天然災害或供應鏈中斷，因此一些人對此十分重視，擔心全球危機即將爆發。社群媒體上出現了一些貼文，表達了對地震的擔憂，同時對於這項呼籲是否與11月美國期中選舉有關，甚至質疑三戰是否即將開打。細野豪志於28日在首相官邸與高市首相會面，當面報告防災廳掛牌的籌備進度。他再度提到這項呼籲，是為了防災廳的掛牌設立的防災宣導，呼籲民眾冷靜。此外，該緊急呼籲也將同步發給各都道府縣及中央各部會，並預計以今年底為目標，逐一盤點並確認各單位的落實情況。高市早苗在會面時特別提到，過去熊本地震時避難所環境暴露出諸多問題，要求防災廳成立後必須拿出具體作為，讓民眾切實感受到改善成效；尤其是針對高齡長者等弱勢群體，高市首相指示務必儘速完善相關配套，確保災時能第一時間提供床鋪供其休養。