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台北市長蔣萬安近日談及家庭生活，意外因為妻子石舫亘的一番爆料掀起討論。石舫亘透露，蔣萬安曾因長子遭受網路質疑，在深夜獨自落淚；然而，蔣萬安才在8天前接受《新聞面對面》專訪時，表示自己面對選戰壓力從未哭過。前後說法引發關注，也讓外界好奇，究竟是談論的情境不同，還是蔣萬安不為人知的柔軟一面曝光了？蔣萬安28日帶著妻子石舫亘，一同登上知名主持人王偉忠主持的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，談話過程中，王偉忠好奇詢問蔣萬安私底下是否也有脆弱、感性的一面，沒想到石舫亘直接揭開丈夫鮮少對外展現的情緒，透露蔣萬安其實也會哭。石舫亘提到，先前長子蔣得立前往美國進行交換學習，卻遭質疑是否涉及利益迴避問題，甚至在網路上引發批評。面對眾人對孩子的質疑，蔣萬安相當心疼，情緒也受到影響，她進一步透露，丈夫並沒有在人前表現出來，而是在深夜、身邊沒有其他人時，獨自默默流淚。聽到妻子談起這段往事，蔣萬安也出面解釋，兒子一直以來都非常認真讀書，這次能夠爭取到赴美交換的機會，也是憑藉自己的努力得來。談及孩子遭受輿論質疑，他的言語間流露出不捨，似乎比起自己承受批評，更難以接受孩子受到牽連。不過，這段夫妻對談之所以引發熱議，關鍵在於蔣萬安日前才公開談過自己面對選戰壓力時的反應，當主持人謝震武詢問，面對選舉帶來的沉重壓力，是否曾經落淚或有所埋怨，當時蔣萬安斬釘截鐵地表示，自己從來沒有哭過，也沒有埋怨；如今妻子卻透露他曾在深夜落淚，兩段訪談相隔僅8天，形成鮮明對比。