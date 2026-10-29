實際上，釀酒人在4年前就慧眼識英雄，用5年2050萬美元長約把他綁定，本紀年薪僅550萬美元的他，也成為隊史首冠背後功臣。

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艾許比小聯盟展現天賦 釀酒人端出5年長約綁定

釀酒人球團更在2022年夏天展現極大誠意，與當時尚屬新人階段的他，簽下一份5年2050萬美元提前延長合約，將他視為球隊未來多年的投手核心。

2023年重傷報銷 歷經1年重返賽場

釀酒人牛棚最關鍵橋梁！艾許比靠速球、橫掃球統治賽場

艾許比不僅能負責第8局單局中繼，更具備一次投2至3局跨局數能力，在季後賽先發投手局數被精確控管的戰術下，艾許比成為連接先發與勝利組終結者之間最堅固的橋樑。

艾許比投出生涯年 釀酒人還能一路用到2029年

到如今在最耀眼的舞台上，用18局無失分完美表現回饋球隊，艾許比用實力證明釀酒人球團當年的眼光，而他當年簽下的合約，還包含2028與2029年、分別為900萬美元、1300萬美元的球隊選擇權，有望長期效力這支新興國聯強權。

密爾瓦基釀酒人創隊58年首度奪下世界大賽冠軍，整個季後賽，牛棚防禦率僅1.38、被打擊率1成73，都寫下史上次佳表現，其中牛棚左投「眼鏡俠」艾許比（Aaron Ashby）交出近乎神蹟投球成績，累積18局狂飆20次三振無失分，現年28歲的艾許比，出生於棒球世家，他的叔叔正是大聯盟著名的「強投豪打」先發投手安迪．艾許比（Andy Ashby）。承襲優良棒球基因，艾許比在2018年大聯盟選秀會上於第4輪被釀酒人隊選中，正式開啟職棒生涯。靠著動輒96英里以上速球與軌跡狂野的極品滑球，艾許比在小聯盟快速竄紅，迅速爬升為釀酒人農場體系中最受矚目的左投新星。2021年完成大聯盟初登板後，他隨即展現出驚人的三振天賦。然而，艾許比2023年春訓就遭遇關節唇撕裂傷，導致整個2023球季全數報銷。經歷漫長復健過程，他直到2024年重返球場，初期控球與投球機制尚未完全找回感覺，甚至一度被降回小聯盟調整。這段熬過傷痛與低潮的過程，成為他身心質變的關鍵。釀酒人教練團果斷將他的定位從過去的先發，調整為純中繼投手，讓他的球威能集中在短局數全力發揮，2025至2026球季，這項改動收到極大成效，艾許比就此徹底融入勝利組牛棚。在釀酒人這套享譽大聯盟的「精算牛棚」體系中，艾許比扮演著不可或缺的拆彈專家與左投強打殺手角色。攤開各球種使用，艾許比擁有偏向二縫線、伸卡球路線的高速速球，搭配揮空率極高的橫掃球與變速球，讓左打者極難掌握擊球點。由於具備先發底，艾許比今年年薪僅550萬美元，卻能在季後賽多次得點有人、甚至滿壘的危急時刻登板，他都展現出強心臟，包含世界大賽在內，累積18局飆出20K且未失任何自責分，成為總教練在比賽後段最信賴的保險。從當初簽下長約後的傷病疑慮，