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中國品牌火速解約 外交部批傷害中國人民感情

只知道姆巴佩「辱華」 卻不知道他說了什麼

原本只是足球迷因 為何會扯上毛澤東？

法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）近日因一段提到自己迷因的訪談內容踩到中國政治敏感神經，引發中國網友抵制，多家中國品牌也火速宣布終止合作。然而，隨著中國輿論持續延燒，卻出現荒謬現象：由於中國媒體及足球社群拒絕公開翻譯他的原話，導致不少民眾只知道姆巴佩「辱華」，卻不清楚他究竟說了什麼。綜合路透社、英國《金融時報》報導，效力西班牙皇家馬德里的姆巴佩，近日在一段據稱出自Podcast節目《The Bridge》的訪談影片中，被問及看過最有趣的個人網路迷因時，提到一張將自己臉部合成到毛澤東身上的圖片。姆巴佩當時表示，讓他笑得最開心的迷因，是把他變成「某個人，我想是中國的獨裁者」的圖片。這段原本帶有自嘲意味的發言，卻迅速在中國社群平台引發反彈。爭議爆發後，中國乳製品大廠蒙牛在微博宣布，即日起終止與姆巴佩的所有合作，並強調堅決反對、零容忍任何傷害中國人民感情的言行。飲料品牌東鵬也宣布終止合作。中國社群平台小紅書則澄清，與姆巴佩的合作早在2024年就已結束，目前正檢查並移除相關內容。中國外交部發言人林劍回應表示，已注意到相關報導，並稱「傷害中國人民感情的言行，自然會遭到中國社會各界的共同抵制」。面對抵制聲浪，姆巴佩隨後在社群平台X發文道歉，坦承自己在回應圖片時使用了不恰當的措辭。他表示，現在理解相關言論傷害了中國及世界各地華人社群的感情，並向受到冒犯的人致歉，強調自己尊重中國人民及其歷史。西班牙足球甲級聯賽（La Liga）也出面致歉。聯賽主席特巴斯（Javier Tebas）表示，對姆巴佩言論造成的不安與冒犯深感遺憾，強調西甲多年來努力與中國建立互信關係，不希望因個別球員的言行受到影響。值得注意的是，這場抵制風波在中國網路上出現另一項爭議。部分中國媒體及足球社群雖然大篇幅報導姆巴佩「辱華」，卻沒有完整公開其原始發言。中國足球資訊平台「懂球帝」26日晚間發布聲明，指姆巴佩在受訪時發表涉及中國的不當言論，並表示：「由於他的發言涉及對中國和中國人民的傷害，我們不能進行翻譯。」聲明同時強調，無論如何，姆巴佩的言論已經傷害中國球迷及中國人民的感情，呼籲球迷理性評論。然而，當媒體不願提供原話，民眾也難以自行判斷相關言論的實際內容及語境。有中國網友在知乎相關討論中諷刺，由於絕大多數中國民眾根本不知道姆巴佩說了什麼，因此大家實際上只是被通知「你的感情受到傷害了」。這則回應後來遭到刪除。甚至有網友在中國二手交易平台「閒魚」上販售姆巴佩爭議發言的原始圖片及文字，反映出相關資訊在中國網路上的傳播限制。事實上，姆巴佩被惡搞成「獨裁者」，最初並非出於政治立場，而是足球迷對他在球隊內影響力的調侃。相關迷因可追溯至2022年姆巴佩與巴黎聖日耳曼（PSG）續約期間。當時部分球迷認為，姆巴佩在球隊內擁有過大權力，甚至能影響球員去留及教練任免，因此開始將他的臉合成到各國威權統治者的照片上。隨著姆巴佩2024年離開巴黎聖日耳曼、轉投皇家馬德里，相關迷因持續流傳，並透過AI合成技術衍生出更多版本。其中一個常見形象，是將他比擬為曾長期統治薩伊的蒙博托（Mobutu Sese Seko），甚至連法國國家隊隊友登貝萊（Ousmane Dembélé）也曾以「Mobut」稱呼姆巴佩。姆巴佩過去接受《法國足球》雜誌訪問時，也曾談及這些迷因。他認為隊友之間的玩笑無傷大雅，但部分惡搞圖片反映出製作者缺乏政治及人文意識。這次引發爭議的毛澤東合成圖，正是類似迷因的延伸。不過，毛澤東身為中華人民共和國的建國領導人，在中國官方歷史敘事中具有高度象徵性，公開將其稱為「獨裁者」，自然觸及中國政治敏感議題。姆巴佩過去曾公開反對政治極端主義、種族歧視及警察暴力，並多次就法國社會議題表態。但這次，他在談論自己遭到惡搞的圖片時，因一句涉及毛澤東的評論，引發遠超出足球領域的政治及商業爭議。