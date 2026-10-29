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倫德伯格又砍26分 追平柯瑞神紀錄

躍居新秀第一名 倫德伯格成開季大驚奇

金州勇士菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）今（29）日面對明尼蘇達灰狼，全場狂砍26分、9籃板，率隊奪下2連勝。根據數據統計，他近3場得分都超過25分，成為勇士繼2009年柯瑞（Stephen Curry）後，隊史再度有新秀連續3場攻下25分，倫德伯格表現也讓他暫居新秀榜第一，若維持表現，有機會奪下年度最佳新秀。勇士本場面對灰狼，倫德伯格上場超過35分鐘，全場20投11中，包含2顆外線，攻下26分、9籃板、1助攻、1抄截與1火鍋，搭配柯瑞44分超神演出，勇士終場119：114擊敗灰狼，取得2連勝。因為傷兵潮緣故，作為即戰力新人的倫德伯格，自開季就獲得大量出賽時間，近3場分別面對太陽、金塊與灰狼，攻下26分、31分與26分，讓他成為繼2009年柯瑞後，勇士再度有當屆新秀，連續3場攻下25分表現。柯瑞曾在2009年4月4日到11日，連續5場攻下至少25分，至今仍是勇士隊史新秀紀錄。倫德伯格開季至今5戰全數先發，場均上場33.6分鐘攻下22.6分、9.2籃板、4助攻與1抄截。根據外媒報導，目前新秀排行榜中，倫德伯格已經在2026年這個超級大年，躍升至第一名，排名遠超季前普遍預期的4大天王，生涯首年就有望奪下個人獎項。