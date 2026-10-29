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▲采子（如圖）疑似現身胡瓜的節目《下面一位》，引發網友討論。（圖／翻攝自采子IG@magic_in_me0727）

綜藝天王胡瓜的YouTube節目《下面一位》，與檢場、潘若迪之前合體組成「百歲旅行團」，搞笑互動引發熱議。3人這次再合體，前往新竹挑戰限額旅行找小吃，沒錢的3人一出車站，潘若迪就直接問一位經過的正妹要去哪，對方回應同事來接，3人便想蹭車到城隍廟。沒想到該名正妹似乎很眼熟，網友狂留言問：「是采子嗎？」近日胡瓜與檢場、潘若迪再合體，一起挑戰限額旅行，從台北到新竹的交通、吃飯等花費，都要在2500元之內，3人搭高鐵出站後，潘若迪火速看到一名正妹就問：「妹妹妳要去哪裡？」對方在3人的逼問下，馬上回要去新竹上班，正在等同事來接，沒想到潘若迪跟胡瓜馬上提出蹭車要求，「可以順便載我們一下嗎？」對方馬上說可以，3人就非常自動跟在她後面，「我們要去城隍廟會不會很遠？」正妹超爽快回：「你們要去哪裡都不遠。」讓3人超感動，還告狀製作組不給錢。而在正妹聯絡同事來接時，胡瓜還親自出馬跟對方講電話，表達要搭便車的意願，終於上車後，3人也開始訪問正妹，對方表示目前是在外拍，還沒開始直播，「但快了。」透露之後會開始直播。而這段影片播出後，不少粉絲都覺得正妹非常眼熟，驚呼：「那個路人妹妹不是采子嗎？」、「新竹高鐵站逮到的那個是采子啊，終於看到她走出來了」、「高鐵站是采子吧，一定是。」而目前采子本人則尚未出面證實。事實上，采子在2020年參加節目《全明星運動會2》後捲入情感風波，當時與邱鋒澤交往的她，被指介入好友荳荳何紫妍與何孟遠的戀情，牽扯出「4角戀雙劈腿」的醜聞，雖然采子與何孟遠都否認有交往，但依然重創演藝生涯，她也因此暫別演藝圈，直到2023年4月才逐漸回歸，今年3月還出演短劇《再不拍就來不及了！》與涂善存搭檔，並獻唱主題曲。