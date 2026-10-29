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▲高市府教育局承辦今年「115年度全國中輟預防業務傳承研討會表揚大會」，國教署副署長戴淑芬（左）頒發感謝狀予局長吳立森（右）。（圖／高市府教育局提供）

教育部國民及學前教育署於今(29)日假高雄漢神巨蛋大飯店舉辦「115學年度全國中輟預防業務傳承研討會暨表揚大會」，由高市府教育局承辦，以「愛無輟」為主題，肯定全國教育夥伴長期投入中輟預防與復學輔導工作的努力，展現跨域合作、守護學生學習權的堅定信念。本次大會表揚臺中市、嘉義市、臺北市、桃園市、連江縣及臺東縣等績優縣市，以及高雄市學生輔導諮商中心、高雄市立中正高中等41個績優單位，並表揚高雄市學生輔導諮商中心社工師江凡等21位績優人員，肯定第一線教育工作者陪伴學生克服困境、重拾學習動力的付出。114學年度全國中輟學生總復學率達91.06％，展現各界透過及早發現、適性輔導及跨專業合作所累積的成果。其中高雄市有多個團體與個人輔導中輟業務獲獎，包括江凡社工師投入兒少與家庭服務逾14年，服務領域涵蓋經濟扶助、高風險家庭、兒少保護及校園輔導，以專業陪伴支持學生與家庭。社團法人高雄市佳美之地關懷協會以及財團法人善慧恩社會慈善基金會則透過實作課程、專業陪伴及家庭支持，協助學生發掘興趣、培養技能；高雄市弱勢家庭關懷協會「咖黑咖啡兒少關懷據點」運用共餐、假日活動及「社區牽手課程」，陪伴弱勢與高關懷青少年，並藉由長者陪伴等公益服務，協助學生重建自我價值與社會連結。另連續兩年獲全國中輟預防及復學績優表揚的高雄市中正高中賴佩文教師，透過專業輔導、適性課程與多元體驗，陪伴曾拒學及受情緒困擾的學生找到人生方向，勇敢追夢。本次活動亦邀請旗津醫院周柏青醫師及蔡宜廷店長就「咖黑咖啡兒少關懷據點」服務過的個案進行溫馨案例分享、高雄市陽明國中連博聖組長分享資源式中途班經營經驗，並由臨床心理師柯俊銘及兒童青少年精神科專科醫師湯金樹分享學生風險預防、中輟與拒學個案評估及輔導策略，促進專業經驗傳承。國教署副署長戴淑芬開場致詞表示，中輟問題向來是教育現場的重要課題，學生離開校園的原因往往十分複雜，因此，如何及早發現、主動關懷、持續陪伴，並整合各項資源協助孩子重新回到學習軌道，是我們共同努力的重要方向。高市府教育局長吳立森表示，中輟預防需要學校、家庭、政府及民間團體共同努力，未來將持續深化跨專業合作，秉持「一個孩子都不能少」的信念，以愛與陪伴支持每一位學生，讓孩子在適性學習中發掘潛能，穩健走向充滿希望的未來。