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國情院：APEC前後或是局勢轉折點

北韓最高領導人金正恩於24日突然閃電訪問中國，引發外界關注。對此，韓國國家情報院（國情院）今（29）日分析指出，金正恩此行表面上是為了紀念「抗美援朝」，實際上可能是透過中國高層，向美國轉達有關「川金對話」的立場與意圖。雖然目前美國與北韓之間看似缺乏實質的對話基礎，但是也不排除亞太經濟合作會議（APEC）峰會前後破冰與發生戰略轉折的可能性。根據《韓聯社》報導，金正恩此次閃電訪中「一日遊」，隨行陣容呈現極為特殊的訊號，軍方核心要員完全缺席，取而代之的是外相崔善姬、勞動黨國際部長金成男等外交體系官員；中方亦由中共中央外辦主任兼外長王毅等外交高層出面接應。國情院指出，現場觀察顯示，儘管勞動黨組織指導部長趙甬元等政治局常委在黨內序列高於崔善姬，但在活動進行期間，崔善姬卻多次走在最前列引導流程，並被目擊與王毅進行了多次深度談話。這種「外交陣容總動員」的安排，證實此行核心議題聚焦於對美外交戰略。國情院亦透露，北京迎接金正恩的最高層級人選在最後一刻發生變動。原本預計出席的中國國務院總理李強，因中共二十屆五中全會日程衝突，臨時改由全國政協主席王滬寧出面接應。據悉，甚至連當地現場工作人員直到活動結束前，都一直以為是由李強主持活動。國情院分析，王滬寧作為習近平核心幕僚，自2018年金正恩首次訪中以來便扮演兩國領袖間的溝通橋樑，今年7月更曾親赴平壤與金正恩會面。因此，中方派王滬寧接駕，屬於平壤當局完全能夠接受且符合最高禮遇的安排。針對川金對話重啟的可能性，國情院評估，儘管雙方目前因對話前提條件差異巨大而尚未找到交集，但不能排除在APEC峰會前後出現局勢破冰與戰略轉折的可能性。不過，韓國政府對於中國在此過程中扮演的角色抱持審慎態度。國情院研判，中國雖然可能將北韓的立場「軟性轉達」給美國，但北京當局本身並無意扮演積極的中介調停人。