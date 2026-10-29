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▲雙11先搶先省！全電商暖身慶10月30日開跑，限時神券最低1折。（圖／全聯提供）

▲今年黑鑽會員在黑五活動期間，每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。（圖／好市多提供）

雙11購物節來了！全聯「全電商」於10月30日起至11月5日先開跑暖身檔期，天天搶5券，11月1日更有無消費門檻1折券，且使用全支付折後消費滿2000元，再送1111福利點，必囤民生用品衛生紙、洗衣精優惠搶先看。此外，美式賣場Costco好市多今年黑五將於11月23日至12月6日登場，優惠涵蓋食、衣、住、行、育、樂等數百項商品。全電商10月30日起至11月5日前，每天12:00、15:00、20:00限量開放搶5折券，單筆消費滿1000元即可享5折優惠，最高折抵511元（限當天可用）；每天00:00、12:00、15:00、18:00另有限量滿額折價券，單筆消費滿1500元折111元（限當天使用完畢）。晚間購物也有好康，每天21:00～21:59單筆消費滿1000元享88折，最高折抵200元。11月1日最好康，當天早上11點到晚上9點，每小時整點送1折券，沒有消費門檻、最低可折抵211元。若當天搭配全支付使用，消費滿2000元加碼送1111福利點。◾「Crystal Valley礦沛氣泡水585ml×24瓶」活動價288元，平均每瓶12元（11/1~11/11）◾「台鹽海洋鹼性離子水850ml×20瓶」活動價370元，平均每瓶18.5元（11/1、11/6~11/11）◾「ARIEL抗菌洗衣精／洗衣液補充包－室內晾衣1690g×6包」活動價1,049元（11/1、11/6~11/11）◾「春風抽取式衛生紙（130抽×12包×6串）」活動價888元，換算每包約12.3元（11/1、11/6~11/11）◾「BRITA MAXTRA Pro Pure Performance純淨全效型濾芯濾水壺適用（5＋1入裝）」活動價1,106元（11/1~11/12）◾「ONE HOUSE五層70寬 升級全碳鋼 洛克免組裝折疊置物架輕量款」活動價660元（11/1~11/12）◾「SHISEIDO資生堂百優精純乳霜75ml 2入組」活動價2,511元，再贈1,000福利點◾「SK-II青春露（新版）330ml」活動價4,949元◾「Apple原廠AirPods 5 ANC」活動價4,490元（10/30~11/5）美式賣場Costco好市多今年黑五將於11月23日至12月6日登場，首度從過去7天延長至14天，優惠涵蓋食、衣、住、行、育、樂數百項商品，黑鑽會員更可每天上午7時30分優先入場。好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，今年黑色購物節將於11月23日至12月6日登場，首次延長為期兩周，並準備了數百項涵蓋食、衣、住、行、育、樂的優惠商品，讓會員有更多元的選擇。