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副總統蕭美琴日前在沈伯洋女力後援會上，以英文解釋「戒慎恐懼」的複雜心境，沒想到這段發言意外成為網路話題，甚至有網友發揮創意，試圖用諧音打造更簡單好記的版本。民進黨立委林俊憲也跟上這波玩梗風潮，將自己的英文名字Jason與「粥」的英文Congee結合，自嘲早已走在「戒慎恐懼」的道路上多年，逗趣發文引來大批網友朝聖。蕭美琴26日出席「台北市長候選人沈伯洋女力後援會」，演講時談到「戒慎恐懼」該如何用英文表達，提出「We need to be vigilant and cautious, but we also have to work hard to make this happen.」強調除了保持警覺、謹慎以外，也必須努力讓目標實現。不過，這段英文對部分網友而言難度不低，Threads上有人笑稱不如改用諧音「Jason Congee」，不僅比較親切，也更容易記住。林俊憲也順勢加入玩梗行列，幽默表示身為「戒慎恐懼」會長的他本人，英文名字正是Jason，原來自己的「戒慎恐懼之路」早在多年前就開始籌備，更自嘲：「61年來，都是戒慎恐懼的生活著！」貼文曝光後，網友紛紛留言接力造梗，立委林月琴更開玩笑稱「不愧是會長！真是高瞻遠矚，身為苗栗分會會長，我一定虛心學習」，其他人也跟著起鬨喊「林粥公」、「會長果然是會長啊⋯扛霸子啊」、「會長，拍一張你小心喝熱粥的照片，Jason Lin Congee（本日最優梗？」。