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▲彰化縣議會今天再度遭到檢方搜索。（圖／翻攝Google街景圖，2026.10.29）

搜索擴大！檢方：不一定與餐會案有關

彰化縣議長謝典霖與父親謝新隆因涉嫌期約賄選、貪瀆等案遭羈押禁見，彰化地檢署今（29）日再度擴大偵辦，搜索彰化縣議會議長室、秘書長室、公關、總務、會計及法制等多個科室，並前往相關人員住處及服務處調查，帶回7名議會幹部與職員偵訊。檢方僅表示這次搜索涉及貪瀆或賄選案件，但不必然與先前議會餐會案有關，將待釐清案情後再對外說明。據了解，調查人員上午8時左右陸續進入縣議會搜索、調閱資料，部分議會幹部及職員尚未到班，就已在住家等處被帶回；另有人直接從議會被帶走。搜索期間，副議長許原龍等人一度被請離辦公室，只能在議會庭園區等候調查結束。至於實際帶回人數，各方說法不一，檢調仍持續調查中。謝典霖今年6月23日在縣議會舉辦餐會，席開10桌招待溪湖地區人士，現場提供餐點及蛋黃酥等伴手禮，外界質疑活動涉及為參選溪湖鎮長的表姑陳貞妃助選，以及動支議會公款等問題。檢方先前已兩度搜索議會並調取相關資料，謝典霖與謝新隆遭檢方依涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》及《貪污治罪條例》等罪嫌偵辦，法院裁定父子倆羈押禁見，謝典霖的母親鄭汝芬則以100萬元交保。父子兩人的抗告日前遭駁回，羈押期限預計於11月18日屆滿。這次再度展開行動，是否與先前查扣的文書資料有關，仍有待進一步釐清。據了解，檢調也傳喚陳貞妃競選團隊相關人員說明，針對餐會舉辦過程、費用支出及相關人員往來等情況進一步調查。這次搜索行動，傳聞包括某重量級議員家中，但彰化地檢署不願證實，僅強調今天搜索行動不必然是先前餐會案的延續，只要涉及貪瀆或賄選，都可能是偵查範圍；至於是否另有案件，或涉及其他選舉相關事宜，現階段不便透露。儘管謝典霖在押中，競選團隊仍持續運作，規劃於11月8日成立競選總部，力拚議員連任。不過，若羈押狀態延續至12月25日議員宣誓就職典禮時，謝典霖恐因無法親自完成宣誓，影響角逐下屆議長的資格。隨著檢調再度大動作搜索縣議會，案件後續發展及對謝家選情的衝擊，備受地方政壇關注。