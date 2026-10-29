退休存夠錢就高枕無憂？日本一對銀髮夫妻坐擁 4500 萬日圓（約新台幣 900 萬元）存款，且房貸早已繳清。然而丈夫退休後過度節儉，堅持不外食、要妻子天天在家煮三餐；未料 5 年後丈夫膝關節嚴重退化走不動，兩人才痛悔省了小錢卻錯失健康時光。
🟡坐擁900萬逼老婆煮三餐，500元日料也嫌貴
日媒《THE GOLD ONLINE》報導，77 歲昭彥先生與 74 歲妻子千鶴同住，月領 25 萬日圓年金，並擁有 4500 萬日圓（約台幣 900 萬元）存款。原本妻子期盼退休後偶爾外食，丈夫卻極度抗拒開銷，連一人 500 元台幣的日料定食也嫌貴，堅持買生魚片回家煮，甚至拒絕出門旅遊，讓妻子天天在家包辦三餐、無奈放棄生活樂趣。
🟡過度節儉換來關節退化，走不動夫妻倆全悔
不料退休 5 年後，昭彥先生膝關節嚴重退化、難以行走，某次終於答應外出用餐，卻因膝蓋劇痛發作被迫取消。妻子感嘆，5 年不外食只省下幾十萬日圓，對比存款根本微不足道，卻換來無法倒轉的遺憾；不良於行的丈夫也懊悔健康時沒多出門走走。
🟡退休規劃莫忘及時享樂，趁健康多出門走走
高齡化社會來臨，專家提醒，人生的「健康壽命」往往比平均壽命短暫。退休規劃除了預留醫療與長照金，更應編列「及時享樂基金」，趁身體健康時將金錢轉化為生活體驗，才不會在體力衰退後空留遺憾。
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日媒《THE GOLD ONLINE》報導，77 歲昭彥先生與 74 歲妻子千鶴同住，月領 25 萬日圓年金，並擁有 4500 萬日圓（約台幣 900 萬元）存款。原本妻子期盼退休後偶爾外食，丈夫卻極度抗拒開銷，連一人 500 元台幣的日料定食也嫌貴，堅持買生魚片回家煮，甚至拒絕出門旅遊，讓妻子天天在家包辦三餐、無奈放棄生活樂趣。
🟡過度節儉換來關節退化，走不動夫妻倆全悔
不料退休 5 年後，昭彥先生膝關節嚴重退化、難以行走，某次終於答應外出用餐，卻因膝蓋劇痛發作被迫取消。妻子感嘆，5 年不外食只省下幾十萬日圓，對比存款根本微不足道，卻換來無法倒轉的遺憾；不良於行的丈夫也懊悔健康時沒多出門走走。
高齡化社會來臨，專家提醒，人生的「健康壽命」往往比平均壽命短暫。退休規劃除了預留醫療與長照金，更應編列「及時享樂基金」，趁身體健康時將金錢轉化為生活體驗，才不會在體力衰退後空留遺憾。