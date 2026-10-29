以鋼鐵產業文化為特色的「2026高雄國際鋼雕藝術節：SUPER STAGE」即日起至11月22日在駁二藝術特區蓬萊區展出，規劃主題展、現地創作營、街區串聯策展及國際論壇四大單元，呈現鋼鐵材料與當代藝術、設計及城市文化的連結，不僅在展前帶藝術家走進鋼鐵產業取材創作，更首度將展區延伸至鹽埕街區。
高市府文化局長王文翠表示，高雄國際鋼雕藝術節自2002年創辦以來，持續以金屬材料為媒介，展現鋼鐵產業與當代藝術交會的豐富面貌。今年以「SUPER STAGE」為題，將整座城市視為鋼鐵創作的舞台，讓台灣及世界各地的創作者齊聚高雄，從材料、技術與勞動經驗出發，以創作回應產業歷史，呈現金屬材料超越工業用途的創作潛力。
主題展《安全第一 SUPER SAFE》以產業記憶與當代設計為主軸，並以工廠的安全規範為策展命題，把駁二蓬萊B3倉庫打造成收藏產業記憶的「保險箱」，展場融入以Ｈ型鋼為靈感打造的展台，搭配象徵高溫冶煉的橘紅色調，展示設計產品與金屬家具；展台另一側則展出以勞動記憶與生活經驗為主題的作品，從不同角度呈現鋼鐵產業與人們日常生活的連結。
其中，85歲素人藝術家林洪玉秀的作品《萬年吉祥花》是主題展一大亮點，吸引不少觀展民眾駐足欣賞。林洪玉秀年輕時曾在鹽埕學習裁縫，為無數新娘縫製婚紗，十多年前意外跌傷造成耳神經受損，聽力逐漸退化，為排解寂靜的生活，她重拾手藝，以金屬紗網編織出婚紗上常見的蕾絲花朵，意外開啟創作之路。她將熟悉的蕾絲花形轉化成永不凋零的不鏽鋼金屬花簇，更延伸出各種立體造型，展現將生命經驗融入金屬藝術的巧思，十分動人。
本屆鋼雕藝術節也首度將展區延伸至鹽埕街區。《鋼鐵外傳 SUPER LOCAL》串聯鹽埕6個藝術空間及高雄市立歷史博物館，讓鋼雕藝術與地方生活記憶、街角空間展開對話。更多展覽資訊及活動報名方式，請上鋼雕藝術節官網查詢。
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主題展《安全第一 SUPER SAFE》以產業記憶與當代設計為主軸，並以工廠的安全規範為策展命題，把駁二蓬萊B3倉庫打造成收藏產業記憶的「保險箱」，展場融入以Ｈ型鋼為靈感打造的展台，搭配象徵高溫冶煉的橘紅色調，展示設計產品與金屬家具；展台另一側則展出以勞動記憶與生活經驗為主題的作品，從不同角度呈現鋼鐵產業與人們日常生活的連結。
本屆鋼雕藝術節也首度將展區延伸至鹽埕街區。《鋼鐵外傳 SUPER LOCAL》串聯鹽埕6個藝術空間及高雄市立歷史博物館，讓鋼雕藝術與地方生活記憶、街角空間展開對話。更多展覽資訊及活動報名方式，請上鋼雕藝術節官網查詢。