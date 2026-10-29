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▲「2026高雄國際鋼雕藝術節：SUPER STAGE」規劃主題展、現地創作營、街區串聯策展及國際論壇四大單元。（圖／高市府文化局提供）

▲85歲素人藝術家林洪玉秀將熟悉的蕾絲花形轉化成永不凋零的不鏽鋼金屬花簇，更延伸出各種立體造型，展現將生命經驗融入金屬藝術的巧思，十分動人。（圖／高市府文化局提供）

以鋼鐵產業文化為特色的「2026高雄國際鋼雕藝術節：SUPER STAGE」即日起至11月22日在駁二藝術特區蓬萊區展出，規劃主題展、現地創作營、街區串聯策展及國際論壇四大單元，呈現鋼鐵材料與當代藝術、設計及城市文化的連結，不僅在展前帶藝術家走進鋼鐵產業取材創作，更首度將展區延伸至鹽埕街區。高市府文化局長王文翠表示，高雄國際鋼雕藝術節自2002年創辦以來，持續以金屬材料為媒介，展現鋼鐵產業與當代藝術交會的豐富面貌。今年以「SUPER STAGE」為題，將整座城市視為鋼鐵創作的舞台，讓台灣及世界各地的創作者齊聚高雄，從材料、技術與勞動經驗出發，以創作回應產業歷史，呈現金屬材料超越工業用途的創作潛力。主題展《安全第一 SUPER SAFE》以產業記憶與當代設計為主軸，並以工廠的安全規範為策展命題，把駁二蓬萊B3倉庫打造成收藏產業記憶的「保險箱」，展場融入以Ｈ型鋼為靈感打造的展台，搭配象徵高溫冶煉的橘紅色調，展示設計產品與金屬家具；展台另一側則展出以勞動記憶與生活經驗為主題的作品，從不同角度呈現鋼鐵產業與人們日常生活的連結。其中，85歲素人藝術家林洪玉秀的作品《萬年吉祥花》是主題展一大亮點，吸引不少觀展民眾駐足欣賞。林洪玉秀年輕時曾在鹽埕學習裁縫，為無數新娘縫製婚紗，十多年前意外跌傷造成耳神經受損，聽力逐漸退化，為排解寂靜的生活，她重拾手藝，以金屬紗網編織出婚紗上常見的蕾絲花朵，意外開啟創作之路。她將熟悉的蕾絲花形轉化成永不凋零的不鏽鋼金屬花簇，更延伸出各種立體造型，展現將生命經驗融入金屬藝術的巧思，十分動人。本屆鋼雕藝術節也首度將展區延伸至鹽埕街區。《鋼鐵外傳 SUPER LOCAL》串聯鹽埕6個藝術空間及高雄市立歷史博物館，讓鋼雕藝術與地方生活記憶、街角空間展開對話。更多展覽資訊及活動報名方式，請上鋼雕藝術節官網查詢。