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台灣前進陣線日前揭露，中選會16日上線的「公職候選人財產申報系統」公告網站，竟在網頁背景資料中夾帶全台1573名直轄市長、縣市長及議員候選人的身分證字號，一路到27日才緊急下架。中選會主委游盈隆今（29）日為此公開鞠躬致歉，坦言事件不該發生，並代表中選會向受到影響的候選人及社會大眾致上十二萬分歉意。中選會今日下午臨時召開「向人民報告」記者會，針對候選人財產申報資料公告爭議，游盈隆表示，中選會前天傍晚接獲通報，得知系統可能發生候選人個資外流問題後，立即採取處置，並在不到2小時內修正錯誤、重新開放網站。他指出，昨天中午已發布完整新聞稿說明基本事實，但由於這兩天各界持續關注，決定再度公開說明，回應外界疑慮。「我第一時間聽到，我感到不可思議，我完全無法接受，這種事情根本就不該發生，但它發生了。」游盈隆指出，候選人財產申報系統原本是推動選務電子化的重要措施，卻因委外廠商宏碁資訊公司工程師的無心疏失，意外引發個資安全風波。所幸截至目前為止，尚未發現實際損害，但事件已造成候選人及社會不安，他代表中選會致上十二萬分歉意。針對外界擔心事件是否衝擊今年九合一地方選舉及公投，游盈隆則強調「不會」，表示此次系統問題與整體選務運作並無關聯，中選會將確保選舉及公投如期順利完成。他也呼籲候選人安心投入選戰、選民放心行使投票權，並承諾中選會一定盡力完成選務工作，維護台灣民主運作。