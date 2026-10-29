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浴室長霉菌不用再刷了！「洗澡花10秒」解決：實測1個月沒發霉

洗完澡後的浴室，剛好是霉菌最容易孳生的環境，因此建議洗澡完後「用冷水將浴室全沖一遍」，全程只花不到10秒

▲民眾建議洗澡完後「用冷水將浴室全沖一遍」，全程只花不到10秒，接著再拿抹布或拖把，將有水的地方擦乾，再搭配窗戶、風扇或除溼機通風，就能大幅降低發霉頻率。（圖／取自PhotoAC）

▲浴室冷水防霉招數在網路上備受討論，有民眾實測後，浴室7年都沒有長霉菌。（示意圖／取自photoAC）

衛浴大廠TOTO證實！洗澡後「4步驟」根絕浴室霉菌

▲洗完澡後用刮刀刮除浴室乾濕分離玻璃門上的水珠，可以預防水垢及降低發霉的機會。（圖／記者徐銘穗攝）

浴室長霉菌問題總讓不少人頭痛，往往得花費不少時間刷洗清潔。但過去有民眾表示，事實上，就連日本衛浴大廠TOTO也建議，平時做好「沖洗污垢、冷水降溫、刮除積水、關門窗開換氣扇」4步驟，從根本上杜絕霉菌孳生。過去有一名網友在Threads分享，表示，接著再拿抹布或拖把，將有水的地方擦乾，再搭配窗戶、風扇或除溼機通風，就能大幅降低發霉頻率，「這個方法我已經使用了一個月，完全沒問題」。他進一步提到，如果浴室已經長出霉菌，可以準備一個噴壺，並在裡頭加入水與漂白水，噴向有霉菌的地方，大約等到15分鐘後再刷洗；如果是霉菌較嚴重區域，可將噴頭內的水噴在餐巾紙上，接著敷在霉菌上，等待20分鐘再刷洗即可。事實上，冷水防霉大招過去就在網路引發討論，當時引來不少台灣人實測認證，、「我也是這樣做的，每天洗完水用刮刀刮乾再拖乾，再放電風扇吹乾。這樣也能省下不少大清潔的時間」。根據日媒《grape》報導，日本知名衛浴大廠TOTO接受專訪表示，如果當浴室具備「溫度20～30度」、「濕度70%以上」以及「水垢、皂垢等皮脂養分」等三種條件時，霉菌便會以驚人速度增長，建議每天最後洗澡完的家庭成員，，從根本上杜絕霉菌。使用蓮蓬頭將牆面、地板上的殘留泡沫、皮脂與水垢沖洗乾淨。沖洗結尾時務必切換成「冷水」，並全面噴灑淋浴間牆壁與地面，藉此帶走浴室內的高溫環境，避免霉菌滋生。使用乾布、拖把或是玻璃刮水器，將牆壁與地面多餘的水珠或積水清乾淨。許多人誤以為洗澡完開大門會讓空氣流通更快，但反而會讓濕氣直接進入家中其他空間，建議先關閉門窗，僅保留門板下的百葉孔暢通，並使用通風扇、換氣扇運轉3小時以上。