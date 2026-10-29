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日本職棒東北樂天金鷲隊今（29）日正式宣布2027年球季全新教練團陣容，其中竟赫然驚見曾在中華職棒統一獅隊執教3年、以嚴格打造「鐵壁守備」聞名的日籍教練玉木朋孝，將出任內野守備跑壘教練。打擊教練則由通算2120安的日職傳奇巨砲小笠原道大接任，盼能大幅重塑球隊攻守體質。現年51歲的玉木朋孝球員時期曾效力廣島與歐力士，退役後轉任教練，曾隨廣島鯉魚隊締造央聯3連霸。2023年他跨海轉戰中職統一獅隊，歷任守備教練、野手綜合教練及守備統籌教練，其「高強度、重基本功」的地獄式訓練震撼中職，連續兩年刷新隊史單季最少失誤紀錄。雖然統一獅球團在2025年球季結束後積極留人，但玉木仍以個人生涯規劃為由返日，2026年先於日本社會人隊伍Samty硬式棒球部任教，並於9月底離職。如今重返日職殿堂，他將把台日累積多年的內野守備訓練心法挹注至樂天陣容。玉木朋孝的到來，對樂天陣中的21歲台灣內野好手陽柏翔而言無疑是一大福音。陽柏翔在2024年選秀會上獲得樂天第6指名，2025年在一軍生涯首打席就揮出安打；本季他持續游走於一二軍之間，二軍出賽63場繳出打擊率2成92、3轟、18分打點與8次盜壘的全能成績，並入選2026亞冠賽中華隊集訓名單。樂天金鷲本季戰績不佳，季中即由前羅德隊總教練吉井理人接掌兵符。為了明年大幅反彈，球團本次教練團改造動作頻頻，除了玉木朋孝之外，更重磅聘請曾任千葉羅德教練的大塚明擔任首席教練。打擊教練交由名將小笠原道大，外野守備跑壘教練由前橫濱球星波留敏夫出任。投手教練團則由今年引退的左投辛島航、前火腿終結者增井浩俊及前近鐵救援王赤堀元之共同分工。