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國民黨立委萬美玲之子，曾涉入霸凌案的桃園市議員候選人佀廣洋，今爆出涉嫌賄選，遭到桃園地檢署搜索並傳喚他和3至4名被告到案，目前正由檢調偵訊中。國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠稍早證實此事，但表示因佀廣洋此次非國民黨提名候選人，因此不會有回應。綜合媒體報導，佀廣洋今上午遭檢調搜索約談，相關涉案情節仍待調查。蔡忠誠則表示，目前還不清楚細節，僅知道有被告知約談中。佀廣洋今年投入桃園市議員選舉，但隨後被爆出霸凌事件，更傳出涉及校園簽賭，萬美玲原先被問到此事臭臉不回應，後來才發出聲明承認兒子涉案，更說佀廣洋當場流著眼淚向她認錯，她也親自報警將兒子移送少年法庭，也主動與其他涉案學生家長溝通，希望共同面對問題，但對於外界抹黑特權、甚至指控她要求助理代課還給及格等造謠越演越烈，已與律師研議提告，交由司法釐清真相，因為「我們已經受傷了」。佀廣洋面對外界壓力，隨後發文道歉並宣布放棄國民黨提名，改採無黨籍提名，但國民黨中央允許他報備參選，讓他不必脫黨也能夠選舉。