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「上班塞在平面上不去、下班塞在匝道下不來！」每天困在台74線的通勤惡夢，台中人還要忍多久？台中市長候選人、立委何欣純今(29)日上午偕同市議員曾朝榮、謝家宜、張玉嬿、蔡耀頡及市議員候選人曾咨耀、陳信秀召開「新台中，交給我」記者會。何欣純痛批市府與中央號誌各自為政、分流配套牛步，當場端出三大交通重磅解方，強力宣示入主市府「第一年就拆彈」，導入AI智慧號誌調節秒數，並全面啟動「台中第二環線」與捷運路網，宣示徹底打通大台中交通任督二脈！何欣純指出，從崇德、松竹到太原、太平交流道，台74線多處匝道長期大壅塞，早已成為百萬市民的通勤夢魘。問題的核心在於「各自為政」高架主線由中央公路局管轄，平面道路由市府負責，兩套監測與號誌互不連通；國1大雅系統交流道與國4豐潭段通車後，市府更未同步做好周邊平面拓寬與分流配套，導致車流全部卡在下匝道口。台中塞車日益嚴重，市府八年卻無實質作為，市民每天耗在車陣裡的青春，市府看到了嗎？面對民怨，她絕不推諉，願意承擔責任徹底解決。為徹底打破塞車僵局，何欣純祭出「三大行動解方」，首年導入AI智慧交控，打破本位主義；上任第一年立即編列預算，將市府平面號誌全面介接公路局台74線車流大數據。由AI依尖峰即時路況動態調整綠燈秒數，並在周邊主次幹道啟動「區塊式分流」，匝道一有回堵跡象立刻疏導，讓高架與平面不再互卡。中長期全速推，催生「台中第二環線」，關鍵路網立體化，中央地方攜手啟動「台中第二環快速聯絡道路」可行性評估，串聯潭子、北屯、太平、大里至霧峰，北接國4、南連國3與國6；同步推進台63線中投公路直通國3高架系統交流道。針對台74線各匝道周邊瓶頸，逐年編列預算該拓就拓、該通就通，加速推動太平市民大道二至四期，讓車流下得來、散得開。大眾運輸大改革，綠線延伸四年內動工，力拚捷運綠線延伸大坑「首任四年內動工」，全力加速捷運藍線實質工程，並同步推進機場捷運橘線、屯區環狀紫線與崇德豐原紅線；同時大刀闊斧改革公車班次與轉乘網絡，打造準點便利的公共運輸，從根本分流私有汽機車，減輕台74線負荷。何欣純強調，台74線是串聯大台中生活圈的經濟與生活命脈，改善壅塞更是刻不容緩的民生大事。未來她將以跨部會的協調力與「台中隊」的高效率落實三大方案，以行動讓市民看見路網打通的實質改變。