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「牛奶針」是麻醉用藥受管制 石崇良：不是治療失眠

近年國際、國內皆有發生使用俗稱「牛奶針」的「丙泊酚」藥品，後續因藥物成癮而導致身體出問題，甚至死亡情形。近日更有民眾指控，家人長期被新北某診所施打「牛奶針」，出現成癮後，身心狀態不佳，衛福部長石崇良強調，絕不可濫用。該診所醫師則聲稱「衛福部長不懂」。石崇良今（29）日說，不排除全面普查。立委廖偉翔昨（28）日在立法院質詢提及，近年出現有貴婦施打牛奶針，上癮後身亡的狀況，而市面上更有人以「舒眠治療」作為噱頭，衛福部如何進行管制。石崇良昨回應，牛奶針是管制藥物「丙泊酚（propofol）」，須受嚴格使用登記，管理也有一定要求。石崇良指出，也因丙泊酚屬於麻醉藥品，有其風險，不應作為治療失眠用藥；但也會請食藥署了解，相關管制藥品流向都會掌握，若有使用量偏高情況，未來也會納入監測。不過，近日有網友在社群平台指控，地點位於新莊的某診所替自己家人治療失眠時，長期施打牛奶針，導致身心狀態不佳，甚至身體出問題，直至此時此刻都還持續施打牛奶針中。有電子媒體報導，該診所醫師反嗆石崇良「他是急診科的，急診科怎麼會懂這些事情」還聲稱牛奶針能不能治療不是行政官員說了算，且有許多診所都在使用。石崇良今日受訪時強調，丙泊酚為麻醉用藥，再次重申有其風險，並非治療失眠的指引中常規性使用。至於有些醫師若使用這樣的方式，可能違反醫療法所稱的「不正當行為」，依照科學證據，按照醫學倫理指引執行。至於醫師聲稱很多診所都在使用，是否會全面普查，石崇良表示，不排除要好好查，涉及病人安全，所有治療都應以病人安全進行基礎，病安是最為基本的，都須符合科學實證醫療常規進行，是醫療本質。