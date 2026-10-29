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陳意涵在台劇《新手上路》飾演直播主「張如意」，在夜店一夜情意外懷孕生下女兒，展開手忙腳亂的新手媽媽生活。近來她作客陶晶瑩的廣播節目，聊到想拍什麼類型的戲，陳意涵說很想拍懸疑的，但是最不想演鬼，因為鬼每天要弄得很濕、很髒，還要拍很晚，讓早睡的她直搖頭，「我想睡覺。」更重要的是，鬼不會得獎。陳意涵很愛看懸疑小說，陶晶瑩說可以演殺人或是被殺的那種戲，陳意涵說被殺的就不用演了也沒戲份，陶晶瑩提議，「可以啊，變成鬼，然後回來看這一切。」陳意涵直言也不是沒想過要演鬼片，但後來想想，演鬼的話每天都要弄得很髒、很濕，首先妝髮讓她卻步，再來是要拍很晚，她大嘆，「我想睡覺！我想要辦案，然後在室內，就不要晚上。」陳意涵說而且演鬼的辛苦，比較不容易被看見，「鬼沒有在得獎的，鬼付出超多、超累，可是沒有人會覺得演得很棒，因為他們就覺得鬼就這樣。」讓陶晶瑩驚呼，「影史上真的沒有鬼得過獎嗎？」不過其實，影史上是有演女鬼得獎的案例，1988年一部港片叫《胭脂扣》，梅艷芳在片中飾演女鬼如花，獲得第24屆金馬獎最佳女主角獎，不過該片的劇情比較不是恐怖的鬼故事，片中講述梅艷芳飾演的如花，和愛人十二少（張國榮 飾）相約殉情，沒想到只有她死了，在陰間苦苦等待愛人的故事。