陳意涵在台劇《新手上路》飾演直播主「張如意」，在夜店一夜情意外懷孕生下女兒，展開手忙腳亂的新手媽媽生活。近來她作客陶晶瑩的廣播節目，聊到想拍什麼類型的戲，陳意涵說很想拍懸疑的，但是最不想演鬼，因為鬼每天要弄得很濕、很髒，還要拍很晚，讓早睡的她直搖頭，「我想睡覺。」更重要的是，鬼不會得獎。

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陳意涵不演鬼　原因超爆笑

陳意涵很愛看懸疑小說，陶晶瑩說可以演殺人或是被殺的那種戲，陳意涵說被殺的就不用演了也沒戲份，陶晶瑩提議，「可以啊，變成鬼，然後回來看這一切。」陳意涵直言也不是沒想過要演鬼片，但後來想想，演鬼的話每天都要弄得很髒、很濕，首先妝髮讓她卻步，再來是要拍很晚，她大嘆，「我想睡覺！我想要辦案，然後在室內，就不要晚上。」

陳意涵說而且演鬼的辛苦，比較不容易被看見，「鬼沒有在得獎的，鬼付出超多、超累，可是沒有人會覺得演得很棒，因為他們就覺得鬼就這樣。」讓陶晶瑩驚呼，「影史上真的沒有鬼得過獎嗎？」

梅艷芳演女鬼得影后　苦戀張國榮

不過其實，影史上是有演女鬼得獎的案例，1988年一部港片叫《胭脂扣》，梅艷芳在片中飾演女鬼如花，獲得第24屆金馬獎最佳女主角獎，不過該片的劇情比較不是恐怖的鬼故事，片中講述梅艷芳飾演的如花，和愛人十二少（張國榮 飾）相約殉情，沒想到只有她死了，在陰間苦苦等待愛人的故事。

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...