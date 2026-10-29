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西班牙足球甲級聯賽皇家馬德里的法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）因為毛澤東迷因，意外捲入「辱華」的風波，也讓毛澤東究竟是不是「中國獨裁者」的問題在歐美民眾之間掀起議論。對此，美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」（Select Committee on the Chinese Communist Party）表達對姆巴佩的聲援，定調毛澤東就是獨裁者。事件起因源自姆巴佩4月在節目《The Bridge》後台受訪，談到自己的臉時常在網路社群被製成各國歷史人物的迷因，問到最喜歡哪一個迷因梗圖時，他回答：「有一個就是把我的臉P在中國獨裁者身上，那個真的很好笑。我平時在線上和朋友玩PlayStation打電動時，也經常在聊天室發這個迷因給他們看。」節目近期釋出這段幕後花絮，儘管姆巴佩未講出人名，但影片搭配一張他的臉與毛澤東合成的照片，立刻掀起熱議。沒想到，這段原本帶有自嘲意味的發言，意外讓中國人玻璃心碎滿地，在中國社群平台引發反彈，甚至遭到中國官方、民間廠商封殺。迫使姆巴佩透過社群發布聲明致歉。同時，法國以及歐美的電視台及各大媒體，也因姆巴佩辱華事件，紛紛在節目中放上了毛澤東迷因，意外讓「中國獨裁者」在全球被放送。對於姆巴佩遭中國抵制，美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」（Select Committee on the Chinese Communist Party）則表達聲援，公開提到，「國際足球巨星姆巴佩不該因為稱毛澤東為獨裁者而道歉。毛澤東確實是獨裁者，且他對中國人民造成的傷害，遠遠超過一名足球運動員的評論。」「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」指出，毛澤東領導中共數十年，其獨裁統治與災難性政策在文化大革命、大饑荒等暴行中，導致數千萬中國人喪生。毛澤東自 1921 年中共第一次全國代表大會起便參與其中，是該黨的核心歷史人物，而該黨至今仍延續著打壓與意識形態清洗的作法。數十年來，中共剝奪了中國人民的基本人權，包括言論自由與宗教自由。這些都是姆巴佩以及全球數百萬人所享有的權利，姆巴佩應當把握這次機會，講述毛澤東獨裁統治的可怕真相。委員會也提到，在這起新聞事件中，真正令人不齒的是那些為了繼續在中國做生意而搶著道歉的企業。中共是對中國人民及其人權的最大壓迫者，而那些與中共合作的企業，則在無形中協助將其殘暴的鎮壓手段常態化。