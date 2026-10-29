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▲老厝54屋頂安裝6kW自發自用太陽光電及能源管理系統，可掌握即時發用電資訊，並遠端遙控電盤開關。（圖／NOWNEWS採訪團隊攝）

▲老厝54屋頂安裝太陽能板，提供店內的照明設備、冷氣及冰箱等電力。（圖／記者王郁勳攝）

▲老厝54屋頂安裝6kW自發自用太陽光電及能源管理系統，可掌握即時發用電資訊，並遠端遙控電盤開關。（圖／記者王郁勳攝）

▲屏東縣萬巒鄉赤山村長潘嘉明，逐一送餐關懷社區長輩們。（圖／記者王郁勳攝）

屏東大武山下，一棟荒廢老宅，在村長協助下，花七、八百萬「打掉重練」，裝潢翻修、鋪設太陽能板，重生後的「老厝54」，聘請返鄉青年就業，舉辦DIY活動，吸引銀髮族、親子同歡，成為赤山社區創生基地。七旬銀髮長輩神情專注地製作鳳梨果醬、新婚夫妻在草皮上互許終身、親子齊聚一堂觀賞拉泡泡藝術演出，這些活動場景豐富了「老厝54」的每個週末，成為當地知名的打卡熱點。屏東縣萬巒鄉赤山村村長、赤山社區發展協會理事長潘嘉明接受NOWNEWS專訪，娓娓道來老厝54從荒廢老宅「華麗轉身」成為創生基地的過程。一切得從2018年中央推動農村再生計畫說起，當時潘嘉明接下這個計畫，地主說要捐贈一塊地提供社區使用，「驚覺雜草堆中，竟然有一座荒廢老厝。」潘嘉明回憶說，當時地主要求拆除，但他堅持保留建物空間，向屏東縣政府申請經費，花了3年整修完工，迄今陸續花了七、八百萬裝修，「算村裡的大事，大家有了第一個公共空間，居民要求要辦入厝儀式！」潘嘉明指出，關於名字的由來，「我當時經常在老厝工作」，居民建議就把它與門牌號碼結合，命名為「老厝54」。為兼顧環保、活化空間，並降低辦理長者活動、供餐及長照等相關活動的營運費用與老厝54內冷氣、冷凍櫃及冰箱等電器用電負擔，潘嘉明陸續透過環境部及環保局補助經費，於老厝54屋頂安裝6kW自發自用太陽光電及能源管理系統，年發電量5,840度，約相當於一戶台灣家庭1年5個月用電量，可掌握即時發用電資訊，並遠端遙控電盤開關。潘嘉明拿出電費帳單指出，「安裝太陽能板與管理系統月省近萬電費，非常有感！」他得意說。潘嘉明指出，安裝太陽能光電板所節省下的費用，除了有助於降低老厝54的營運成本外，節省下來的經費，可挹注在社區關懷據點的送餐及長照醫療服務等資源，例如逢年節慶送餐可升級加菜，以及因應流行病情，投入更多備用藥品等，讓長輩們獲得更多照顧。除此之外，未來將規劃申請綠能憑證，並將綠電賣給需要的企業，符合全球ESG永續潮流。潘嘉明進一步說明，未來若有機會進一步申請到儲能或搭配ATS功能設備，及可以提升綠電使用彈性，並於天災或停電等緊急情況下提供電力支援，強化場域防災韌性。遠端的操控螢幕可即時掌握太陽光電系統運作情形，如發現設備狀況，可即時通知相關單位如地方環保局協助確認，並視情況透過遠端處理或安排現場維護，以維持穩定運作。除了鋪設綠電設施，綠建築也是另一亮點。潘嘉明告訴NOWNEWS，老厝54的廣場以綠色基盤生態工法，利用屏東天氣與土質特性，讓雨水能回收再利用，並於停車場、空地共設置1225m2的透水鋪面，設置儲存雨水容器和手搖抽水機，平時可利用回收雨水澆草皮，同時能讓民眾親手抽水，了解雨水如何被收集和再利用的水資源教育體驗。此外，潘嘉明同步向勞動部申請「多元培力就業計畫」，聘請青年返鄉就業，將老厝打造成義式餐廳，假日提供親子體驗手工窯烤PIZZA趣味活動之外，並結合屏東盛產的「金鑽鳳梨」，製作成洗髮精、沐浴乳等產品，藉此推廣當地農產品。更串連附近景點如萬金教堂，透過單車漫遊、農事體驗、食農教育等多元活動，提供遊客以低碳旅遊方式進行深度導覽，帶動地方產業發展，促進社區永續經營。潘嘉明積極推動赤山社區再造成果斐然，獲獎紀錄戰功彪炳，從他臉書秀出一張與前總統蔡英文合影可看出端倪，榮獲第三屆農村領航獎外，更獲得建築園冶獎、金牌農村獎及活力秀南部銅獎等。但潘嘉明心中最在意的，仍是如何關懷、照顧社區的長輩們。屏東萬巒鄉赤山村的人口約1,935人，65歲人口占20％，由於青壯人口外流嚴重，迎來「超高齡化社會」，潘嘉明租下村中一家廢棄幼兒園，改建為「赤山關懷據點」，提供送餐服務之外，定期找老師來社區替長輩上課、帶體操運動等，藉此凝聚社區向心力，許多長輩受到照顧後，自願成為志工，協助煮飯、送餐等工作。NOWNEWS造訪這一天，適逢中午用餐期間，採訪團隊跟著潘嘉明騎著他的電動車，穿梭在農間大街小巷內，逐一拜訪獨居長輩家中送餐。「他就像是我的家人」、「每次看到他送便當給我，內心充滿感動」、「我生病躺在家，他天天來看我」，赤山村長者們簡短的回饋，就是給潘嘉明最大的支持，從農村再造到社區關懷，潘嘉明以行動讓獨居長者們感受到「終於有一個家。」