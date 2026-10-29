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▲「漢堡好港節」現場集結經典德式香腸、豬腳、巴伐利亞啤酒等攤位。(圖／Der Löwe Bavarian Restaurant提供)

漢堡戶外電影首度登台 會員到日航酒店消費並打卡獲啤酒一杯

▲高雄日航酒店推出限定優惠，高雄流行音樂中心會員於活動期間前往Rooftop Bar 22消費，並完成指定社群打卡，即可獲贈230ml德國啤酒一杯。(圖／高雄日航酒店提供).

由德國經濟辦事處、高雄流行音樂中心與德國漢堡自由漢薩市文化與媒體部共同主辦的「漢堡好港節」（Harbour Beats 2026），將於10月31日至11月1日，每日下午3點起在高雄流行音樂中心珊瑚礁群熱鬧登場，免費開放民眾參與。德國經濟辦事處表示，活動將集結6組台德音樂人、近50個特色美食與品牌攤位，以及首次來台的德國漢堡戶外影像策展團隊「A Wall is a Screen」，將首次將獨特的「戶外短片漫步體驗」帶到台灣。。德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士表示，此次音樂演出邀請來自漢堡的兩位德國音樂人，曾獲德國版《VOGUE》評選為潛力新秀的BOVIY，以融合獨立電子音樂與實驗合成器的創作風格展現鮮明個性；首次來台演出的Sophia Kennedy，則以充滿視覺想像的音樂創作與獨特舞台風格，呈現漢堡當代前衛音樂的多元面貌。現場還有德國市集，集結經典德式香腸、豬腳、巴伐利亞啤酒及薩克森威士忌，搭配融合台灣與亞洲風味的創意漢堡，讓民眾透過味蕾展開跨國文化之旅。兩位德國藝人也推薦民眾要試試德式酸菜（Sauerkraut）、德式烤香腸（Bratwurst）及馬鈴薯沙拉（Kartoffelsalat）等家鄉料理。另一項活動亮點，是來自漢堡的影像策展團隊「A Wall is a Screen」首次將獨特的戶外短片漫步體驗帶到台灣。這項起源於2003年的創意活動，利用城市建築外牆作為臨時銀幕，帶領觀眾一邊步行探索城市，一邊欣賞短片作品。而睡眠品牌「德國Emma床墊」，此次特別贊助活動副舞台，將舒適床墊搬進高流珊瑚礁群，打造結合Chill DJ音樂、兒童德國繪本與夜間格林童話朗讀的休憩空間。民眾可以躺在床墊上，伴隨故事與音樂放鬆身心。「漢堡好港節」也攜手高雄日航酒店（Hotel Nikko Kaohsiung）同步推出限定優惠，高雄流行音樂中心的會員只要於活動期間前往酒店Rooftop Bar 22消費，並完成指定社群打卡，即可獲贈230ml德國啤酒一杯。日期：2026 年 10 月 31 日 - 11 月 1 日時間：15 : 00 - 21 : 00活動地點：高雄流行音樂中心 珊瑚礁群