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▲全家門市指定咖啡買一送一。（圖／全家提供）

▲OK超商風味飲品單杯39元、任2杯69元。（圖／OK超商提供）

▲OK超商有芬達萬聖節限定「鬼扯」包裝，以吸睛紫色瓶身搭配搞怪元素。（圖／OK超商提供）

OK超商即起至11月11日，指定飲品單杯特價39元、任2杯69元，平均單杯最低35元，包括原價85元的楊枝甘露冰沙、大杯草莓戀乳雪露也可選。全家則是自10月31日起至11月1日，門市經典美式、單品美式買一送一，還有金桔揪喝檸也有冰熱任選買一送一優惠。◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）◾特大杯金桔揪喝檸買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯冰淇淋紅茶（原價65元）◾大杯西西里咖啡（原價65元）◾大杯楊枝甘露冰沙（原價85元）◾中杯經典阿華田 （原價50元）◾大杯阿華田摩卡拿鐵（原價65元）◾大杯茶敬茶-奶香烏龍（原價45元）◾大杯茶敬茶-桂花抹茶（原價55元）◾中杯黑糖道- 黑糖薑茶（原價45元）◾大杯黑糖道-黑糖桂圓紅棗茶（原價65元）◾大杯草莓戀乳雪露（原價85元）◾大杯黃金蕎麥茶（原價45元）此外，OK超商有芬達萬聖節限定「鬼扯」包裝，以吸睛紫色瓶身搭配搞怪元素，為經典汽水增添節慶話題。即日起至11月24日，芬達汽水葡萄口味及綜合莓果口味600ml推出任選第2件10元優惠。10月30日至11月1日，雙響泡沙茶鍋燒湯麵113g，推出第2件10元優惠，濃郁沙茶風味為宵夜時光增添滿足感；此外，灣A冰工所X茶匠系列冰棒同步推出任選買1送1優惠，包含綠豆鑽包種茶冰棒80g、黑金奶凍仙草茶冰棒80g。