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▲高雄市政府勞工局舉辦115年職場友善企業頒獎表揚，有高雄市各企業及工會代表與會。(圖／記者黃守作攝，2026.10.29)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.10.29)

▲高雄市政府勞工局舉辦115年職場友善企業頒獎表揚，共表揚14家優良事業單位，包括9家職場友善企業及5家中高齡友善企業，以協助企業打造友善職場，推動溫暖心城市。(圖／記者黃守作攝，2026.10.29)

高雄市政府勞工局於今(29)日，在高雄市鼓山區高雄林皇宮餐廳，舉辦115年職場友善企業頒獎表揚，共表揚14家優良事業單位，包括9家職場友善企業及5家中高齡友善企業，以協助企業打造友善職場，推動溫暖心城市。高雄市政府勞工局115年職場友善企業頒獎表揚大會，是由勞工局局長江健興主持，勞工局副局長皮忠謀、主任秘書許文瓊、科長楊佩樺、技正林炳賦、股長魏嘉筠、蔡郁俐等人，以及高雄市各企業及工會代表與會。高雄市政府勞工局局長江健興表示，高雄市政府勞工局為推動溫暖心城市，協助打造友善職場，115年度透過「小勞雄福企，溫暖心城市計畫」，鼓勵企業積極完善工作環境與支持措施，經遴選出14家優良事業單位，包括9家職場友善企業及5家中高齡友善企業，並接受公開表揚，以資鼓勵。江健興說，今(115)年度獲獎單位在友善職場的推動上各具特色，職場友善企業中如，一卡通票證公司提供撫育未滿12歲子女減少工時措施，大幅優於法令；宜家家居高雄分公司成立多元性別LGBTQ＋員工社群並推動彩虹月活動，營造多元共融的職場文化；而中高齡友善企業包括，陽明馬光中醫診所、敦瀚股份有限公司、富聯智科股份有限公司藉由跨世代經驗傳承合作，打造青銀共融職場，並規劃中高齡員工健康促進機制，進而提升中高齡員工留任率，獲得友善企業之殊榮。江健興並說，感謝所有帶給勞工朋友「福氣（台語）」的友善企業，共同與市長陳其邁及市府團隊推動友善職場的溫暖心城市，在大家共同的努力下，也讓高雄失業率連續2年全國最低，而友善職場不只是提供更多福利，更重要的是使勞工在工作與生活平衡，並守護勞工的健康安全，並在面臨勞動力高齡化的趨勢，員工的持續就業與人才留任，都需要企業透過制度與實際行動提供支持。江健興指出，此次14家獲獎企業涵蓋許多不同產業，均依個別產業特性與員工需求，發展出合宜的友善職場模式，勞工局期盼透過此次表揚，肯定企業在工資福利、工時休假、友善職場、性別平等、健康安全及企業社會責任等面向的積極投入，讓獲獎單位的優良經驗持續擴散，鼓勵更多事業單位投入友善職場，讓不同世代勞工安心就業、持續發揮所長，同時協助企業穩定留才，朝向勞資共榮、世代共融的職場環境持續邁進。