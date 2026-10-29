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受Google財報利空衝擊，台股今（29）日短線賣壓湧現，電子族群遭拋售，盤中一度重挫近千點。不過，金控族群逆勢撐盤，帶動元大MSCI金融（0055）股價衝上52.5元，再創收盤新高。面對10月震盪行情，0055同步繳出逾6%的漲幅，成為含金ETF中的績效領先者。金融股近期表現強勢，主要受惠於股市多頭帶來的資本利得，以及資金緊俏推升利差，帶動金融業獲利表現，有望挑戰新高，也讓金融股成為近期台股震盪時的支撐力量。觀察10月以來含金ETF績效，0055以6.6%的漲幅領跑，其次為統一台灣高息動能（00939）、復華富時高息低波（00731）、永豐優息存股（00907）及元大高息低波（00713），漲幅介於4.7%至5.7%之間，顯示金融相關ETF在市場震盪期間仍展現一定韌性。若將時間拉長至全球股市自7月底反彈以來，0055上漲17.5%，同期加權股價指數含息報酬率為7.9%；若以今年以來計算，0055漲幅達64.3%，也高於加權股價指數含息報酬率的62.7%，兩者表現已出現黃金交叉。法人分析，0055成分股涵蓋台灣主要金控，可協助投資人一次掌握金融核心標的。金融業也受惠於AI成長趨勢，帶動自營投資收益、證券經紀業務、銀行存放款業務及手續費收入增加，因此金融股並非僅是資金輪動下的補漲角色，而是深度參與市場上漲行情。法人進一步指出，金融股已從過去被視為行情「最後一棒」，轉為推升台股市值的重要力量，具備產業獲利支撐及合理估值等配置優勢。在今年台灣GDP成長表現亮眼、2027年景氣展望仍具期待的情況下，金融業可望受惠於景氣上升。投資人可留意金融股獲利表現及風險特性，並透過金融相關ETF進行資產配置。