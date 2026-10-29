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火車坐中間最安全？專家：仍取決於撞擊方向

背向行車方向、選靠走道座位 可能降低受傷風險

西班牙事故凸顯差異 遭追撞列車前段反而較安全

行李也可能成致命危險 專家：沒有絕對安全座位

西班牙28日發生重大高鐵事故，一列列車追撞停在軌道上的另一列列車，造成至少68人死亡，也引發外界關注，搭乘火車時究竟坐在哪個位置最安全？多名鐵道安全專家指出，一般而言，列車中段車廂、背向行車方向的座位，可能有助於降低部分碰撞傷害，但事故類型、撞擊位置及車廂是否翻覆，才是影響乘客生存機率的主要因素。根據紐約時報報導，這起事故涉及西班牙國家鐵路公司Renfe及民營鐵路業者Iryo的列車。當時Renfe列車撞上停在軌道上的Iryo列車，猛烈撞擊造成Renfe列車前端車廂嚴重毀損，Iryo列車最後兩節車廂則發生翻覆。事故發生後，外界開始討論，乘客是否能透過選擇特定車廂或座位，提高發生意外時的生存機會。美國國家運輸安全委員會（NTSB）前委員、獨立安全顧問戈格利亞（John Goglia）表示，火車上不存在適用於所有事故的絕對安全座位。他指出，如果能事先知道列車將發生何種事故，才能進一步判斷哪個位置相對安全，但現實中乘客根本無法預測事故類型。紐約市立學院土木工程榮譽教授帕斯威爾（Robert Paaswell）也指出，嚴重鐵道事故相對罕見，而且發生原因差異很大，可能是列車正面相撞、追撞，也可能是軌道故障導致出軌。傳統上，安全專家多建議選擇列車中段車廂，原因是列車正面碰撞時，前端車廂通常首當其衝；若遭後方列車追撞，尾端車廂則可能承受最大衝擊。美國鐵路乘客協會執行長馬修斯（Jim Mathews）表示，自己通常也會優先選擇列車中間的位置，但強調這僅是一般性的經驗法則，並非安全保證。除了車廂位置，座椅朝向也可能影響乘客在碰撞時的受傷程度。部分專家認為，選擇背向行車方向的座位，在列車突然減速或停止時，乘客身體會被推向椅背，而非向前拋出，有機會降低頸部甩動及遭飛散物品擊中的風險。此外，靠走道座位通常距離車窗較遠，可能減少遭破裂玻璃割傷的機會。不過，這些建議並非適用於所有事故情況。例如遭後方追撞時，乘客受到的衝擊方向就可能與列車急煞不同，背向行車方向的座位未必更有利。專家指出，此次西班牙高鐵事故正好說明，事故類型可能完全改變座位安全性的判斷。由於Iryo列車遭到後方追撞，最後兩節車廂翻覆，因此對這列車的乘客而言，坐在前段車廂反而可能比較安全。戈格利亞解釋，距離撞擊點越遠，中間就有越多節車廂能吸收部分碰撞能量，降低乘客直接承受的衝擊。相對而言，Renfe列車是從前方撞上另一列車，因此車頭及前端車廂受到最嚴重的破壞。這也意味著，同一場事故中，不同列車的相對安全位置可能完全不同。除了座位位置，車廂內的其他因素也可能影響傷亡程度。專家提醒，列車發生猛烈碰撞時，未固定的行李可能飛出，成為危險的撞擊物。站在走道、車廂連接處或廁所內的乘客，由於缺乏座椅支撐，也可能面臨更高風險。此外，若撞擊力道過大，座椅本身也可能損壞，無法提供足夠保護。美國德拉瓦大學鐵道工程與安全計畫主任札倫布斯基（Allan Zarembski）指出，目前他尚未看過能夠明確證實火車哪個座位最安全的研究。他表示，避開列車前後兩端、選擇中段車廂的建議，主要適用於碰撞事故；若是軌道或車輪故障造成出軌，任何一節車廂都有可能受到影響。尤其當車廂出軌後進一步翻覆時，乘客受傷的風險通常會明顯提高。