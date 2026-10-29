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藝人胡釋安跟隨爸爸胡瓜的腳步踏入演藝圈，今（29）日出席《胡來旅行社》第二季記者會，現場遭胡瓜爆料靠股市賺了8位數。而胡釋安與女友穩定交往3年多，被問到結婚進度他依舊抱持順其自然的態度，胡瓜則對準媳婦頗為滿意，鬆口明年過年打算去拜訪女方家人。胡釋安逐漸在演藝圈站穩腳步，與胡瓜、胡小禎主持的節目《胡來旅行社》入圍本屆金鐘獎，雖最終無緣拿獎，不過胡瓜受訪時也肯定兒子的表現：「我覺得藝人太早得獎未必是好事，因為太年輕，第二個我認為男演員有魅力是30歲。」不過胡瓜也爆料兒子除了演藝事業還擅長投資理財，台股、美股至今已賺了8位數，讓胡釋安聽了嚇喊：「別聽他亂說。」對於實際獲利多少不願鬆口，態度相當低調。胡瓜透露自己平時雖未金援兒子，但當初有給他一筆錢，讓他學習投資理財，原本想說投資失敗就算了，沒想到反而賺了不少錢，讓他相當佩服。再加上胡釋安本身物慾很低，僅熱愛滑雪，因此即使演藝工作還不是很穩定，但仍可以好好過生活。胡釋安頂著星二代光環出道，感情生活也受到外界關注，近日他趁著工作空檔前往日本福岡旅遊，更大方曬出與女友的合照，罕見放閃讓人猜測是否好事近了？對此胡釋安表示對於結婚計劃保持順其自然的態度，強調：「有下一步會跟大家說 ！」胡瓜則補充，「雙方沒談到這點，但要結婚也不無可能。」並透露打算明年過年去拜訪女方家人，讓胡釋安一聽傻眼說：「蛤？我怎麼不知道。」至於對準媳婦的印象如何？胡瓜誇讚：「人不錯啊，也是蠻省的一個人，還會照顧我。」但他也認為自己喜不喜歡不重要，笑說：「生活又不是我在過。」要與兒子處得來才是重點。