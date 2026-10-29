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中國抗癌網紅「奇蹟夏夏」（本名夏瑾禾）傳出已在27日病逝的消息，昨（28）日她的生前好友沈先生，也透過夏夏帳號發出訃告，證實她的過世消息，享年23歲。據悉，夏夏在18歲就罹患骨癌，並於19歲獨自簽字截肢搶命，而她的父母則是在她罹癌後斷聯，但在夏夏過世前，她的父母趕到病房，陪她走完最後一程。奇蹟夏夏的生前好友沈先生，在昨日用她的社群帳號發布訃告，證實夏夏死訊，「堅強樂觀勇敢善良的夏夏，於2026年10月27日20時28分在上海不幸病逝，享年23歲。」沈先生也在同天受訪，表示在夏夏患癌後就與她斷聯的父母，分別在26日、27日趕到她的病房，陪伴她走完最後一程，但父母沒有和夏夏說什麼話，表情很平靜，但在夏夏閉眼時，她的母親還是忍不住落淚。夏夏是安徽合肥廬江縣人，18歲高考前確診了骨癌，所以就算考上了一所師範學院，但因病情加重無法完成學業。夏夏曾透露父親從未探望生病的她，母親更是在她生病1年後就斷絕聯繫，夏夏只能靠自己賺錢治病、買假肢，獨自簽字截肢右腿，抗癌期間她曾做過7次大手術、25次化療，還曾跟網友說：「請對我說公主，請恢復健康！」堅強模樣感動外界。事實上，夏夏父母在她小時候就要外出工作，所以她是被奶奶養大，過世前她也一直放心不下年近90歲的奶奶，沈先生也聯絡了夏夏姑姑，但因為奶奶年事已高，無法趕到上海，因此就用視訊方式見了最後一面。而夏夏為了和奶奶視訊熬了兩天，奶奶最後一直呼喚她小名，讓她堅持下去，沒想到祖孫還是天人永隔，令人鼻酸。沈先生也公開夏夏最後在病床上用手機打字的影片，夏夏給網友留下一段話，感謝大家這5年給她的鼓勵，「這一路遇到好多的愛，我走過大海，越過泰山，見過雲南麗江的花，這個世界online，我先下線了哦，非常抱歉違約了。我會埋在有樹木的地方，旁邊有花草相伴，靜靜睡著，沒有疼痛，沒有煩惱。」讓一路看著她抗癌的粉絲都忍不住淚崩。