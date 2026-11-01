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▲劉冠廷（右）要李李仁給小孩喝水解的奶，李李仁聽成「學姐的奶」。（圖／翻攝自Netflix）

台劇《新手上路》開播後話題不斷，近期更登上Netflix台灣熱播榜第2名。該劇集結陳意涵、劉冠廷、李李仁、天心等人，以奇幻設定結合搞笑育兒日常，荒謬橋段讓觀眾笑不停，其中李李仁將劉冠廷說的「水解的奶」聽成「學姐的奶」，還一本正經追問：「你哪個學姐有奶？」片段在Threads引發熱議，網友笑喊「到底關學姐什麼事」，更敲碗想看兩人的NG版本。劇中李李仁飾演黑道大哥「嘯哥」，與天心飾演的老婆歷經艱辛求子，好不容易盼到女兒，孩子卻不幸夭折。他不忍告訴老婆真相，碰巧又在月子中心門口撿到一名嬰兒，以為是上天送來的禮物，卻不知道孩子其實是陳意涵意外弄丟的女兒。當劉冠廷登門想把孩子帶回來，李李仁卻先大吐育兒苦水，透露寶寶喝配方奶過敏，不但拉肚子，還出現紅屁屁。劉冠廷即使急著要回孩子，但先問對方：「要不要試試看水解的奶。」沒想到李李仁聽錯，反問：「學姐的奶？你哪個學姐有奶。」這段對話讓網友紛紛留言：「他們怎麼能這麼正經的演下去。」其中黃冠智飾演如意的忠實粉絲，過世後仍以鬼魂身分守在她身邊，還會附身阿力。劉冠廷因此得在冷酷房東與宅男鬼的說話方式之間切換，甚至上演自己左右手互打的戲碼，為故事增添笑料。這場混亂的源頭，則來自天庭註生部的業績壓力。于子育飾演的「註生助理」為了達成出生人數目標，意外讓如意懷孕，牽動人間一連串陰錯陽差，也讓一群原本毫無準備的大人，開始學習如何迎接新生命。