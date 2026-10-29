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富士河口湖町飯店發生的台灣女性井雲蓉遭刺身亡命案，因涉嫌違反《銃刀法》遭逮捕的台灣籍嫌犯楊閔涵，經警方調查，日媒獲得最新口供，楊嫌供稱「回過神來時，刀子已經刺在死者頸部」，警方目前正進一步釐清詳細案情。根據NHK報導，本月 19 日，富士河口湖町一家飯店房間內，參加旅行團的38歲台灣籍女子井雲蓉被發現頸部遭菜刀刺入身亡。警方隨後以持菜刀為由，依違反《銃刀法》現行犯逮捕同團的27歲台灣籍嫌犯楊閔涵，並懷疑其涉入井女命案展開調查。辦案人員透露，該旅行團於本月 17 日晚間抵達成田機場，隔日（18日）造訪山梨縣外的商業設施後回到縣內，隨後抵達下榻飯店。楊姓嫌犯在偵訊中供稱「因為在這趟旅行中與死者變熟，想找她說話才去敲房門」；根據辦案人員最新的採訪內容，嫌犯在後續偵訊中更表示「當時情緒過於慌亂，回過神來時刀子已經刺在對方頸部」，但對於詳細事發經過則未進一步說明。此外，針對台灣檢調單位已羈押死者丈夫一事，日本警方正進行相關事實查證，並持續調查整起案件的詳細來龍去脈。日媒引述台灣檢調的調查進度，已將井女的丈夫拘提到案。檢方懷疑其涉嫌假結婚，並慫恿井女獨自赴日旅遊，藉此詐取高額保險金，台灣調查單位指出，井女丈夫至少為其投保了兩份保險，保額總計達 3,000 萬新台幣（約合 1 億 4,500 萬餘日圓），目前正朝殺人等罪嫌展開偵辦。調查亦發現死者丈夫與被捕的楊姓嫌犯事前曾有過接觸，台日相關單位正密切釐清全案的關聯與背後動機。