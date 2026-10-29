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受少子化、高齡化及家庭結構改變影響，台灣納稅人口樣貌也出現變化。財政部統計，2024年綜合所得稅單身申報戶占比達57.4%，創歷年高點，平均每增加10戶納稅戶，就有近8戶屬於「單身無扶養者」，反映未婚及家庭小型化趨勢日益普遍。此外，70歲以上受扶養人占比升至27%，近10年增加8.2個百分點，未滿18歲受扶養人占比則降至37%。在年齡結構方面，41至50歲已躍升為繳稅主力，占比攀升至25.1%。財政部指出，綜所稅稅收在景氣波動及制度變革下仍穩步成長，2025年達8737億元，連續5年刷新紀錄。其中，2018年稅制改革是重要轉折點，免稅戶占比大幅提高，2024年占總申報戶45%。所得分布方面，前20%高所得者合計取得6成所得總額，卻貢獻97%的綜所稅稅負，顯示稅收主要由高所得族群負擔。財政部進一步說明，近10年扣除各項扣除額後，綜所稅有效稅率約介於4%至7%。2018年稅改後，所得較低的4成申報戶適用稅率為零，反映累進稅制及減稅政策的影響。2024年總扣除額占所得總額比重約6成，有助減輕民眾實質租稅負擔。從申報扣除項目觀察，近9成申報戶採用標準扣除額，選擇列舉扣除額者則以醫藥費為主要項目。至於前20%高所得者，由於具備較多稅務規劃及財富配置能力，申報捐贈及儲蓄投資相關特別扣除額的金額，皆約占全體一半。此外，長期照顧特別扣除額的申報戶數及金額逐年攀升，2024年分別達40萬戶及518億元，雙雙創高；幼兒學前特別扣除額規模也突破千億元，凸顯長照需求增加，以及育兒家庭在租稅政策上的需求。進一步按年齡分析，31至50歲族群過去一直是綜所稅稅收的核心，主要與人口規模及勞動參與率較高有關，其中31至40歲長期占約四分之一。不過，受到少子化及勞動市場中堅人口基數縮減等因素影響，納稅主力逐漸轉移。2024年，41至50歲族群占比升至25.1%，成為主要繳稅族群；31至40歲占比則降至23.8%，20至30歲族群占比更降至2成以下，顯示人口結構變化已逐步反映在綜所稅申報結構上。財政部表示，面對少子女、高齡化及單身化社會，未來賦稅政策除了維持稅基韌性，也須適度搭配支持家庭照顧及長期養護的相關措施，以因應人口結構變遷帶來的需求。另外，今年前9月全國稅收年增近25%。財政部指出，今年上市櫃公司股利發放金額年增逾7%，相關所得將陸續反映在綜所稅盈餘分配所得扣繳，加上營所稅暫繳、地價稅等稅款陸續入帳，全年稅收可望高於去年，並首度突破4兆元。