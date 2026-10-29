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國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員候選人佀廣洋，今（29）日上午疑因涉嫌賄選，遭桃園地檢署傳喚到案，目前正接受檢方偵訊。對此，投入桃園區市議員選戰、改名為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」的JKF女郎Angela寶7，以及政治網紅「小商人」接連發聲狠酸，引發網友熱烈討論。桃園地檢署表示，檢察官今天上午指揮桃園市調查處執行搜索，並傳喚佀廣洋等3至4名被告到案說明。至於案件涉及的具體事證及相關情節，仍待檢方進一步調查釐清，後續將視偵辦進度對外說明。Angela寶7指出，前天抽號碼沒遇到佀廣洋，還覺得有點可惜，剛剛倒是在新聞上看到對方了。她進一步說明，「佀廣洋涉嫌賄選遭檢調搜索」的新聞，是名字3個字的那位，自己只是同名，並沒有被帶走，同時呼籲檢調「勿枉勿縱」。寶7大酸，原本還想當面跟佀廣洋說：「欸，我們名字一樣耶！」現在想想，名字還是寫完整一點好了，「前天送你的12萬分祝福，今天一樣送給你」。此外，找來寶7參戰的政治網紅「小商人」也轉發相關新聞，狠狠揶揄：「不是啦，我的菜還在路上，不要變成會客菜啊。」網友則是接力吐槽「結果這次小商人還沒發力對手就倒了嗎」、「我笑死！小商人引爆業力」、「我哩咧！他媽選也是一樣系統，之前沒出包，換兒子選就出事了」、「他媽媽肯定沒教他如何賄選」、「他忘了問檢調知不知道他媽媽是誰喔」、「現在國民黨都流行自爆嗎」。