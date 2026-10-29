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▲玩家需要挑選喜愛的寶可夢組成5人球隊，操作投籃、灌籃、抄截、阻攻等動作。（圖／《PokéJam》）

寶可夢屬性影響勝負 火系能熱手、幽靈系免受推擠

▲《PokéJam》將寶可夢屬性融入籃球玩法，不同屬性有專屬效果，讓比賽不只是比拚投籃準度。（圖／《PokéJam》）

寶可夢也有球隊養成 升級、進化、交易球員都能體驗

寶可夢迷又有新遊戲可以玩了！有粉絲自製網頁遊戲《PokéJam》，將《寶可夢》角色與街機籃球結合，玩家能挑選喜愛的寶可夢組成5人球隊，體驗投籃、灌籃、抄截、阻攻等動作，目前遊戲收錄291隻寶可夢，提供快速比賽與球隊經營模式，無須下載或安裝，透過電腦、手機瀏覽器就能遊玩。《PokéJam》目前收錄291隻寶可夢，包括第1、2世代的全部角色，以及後續世代的部分人氣寶可夢，每隻寶可夢都有不同能力數值，涵蓋投籃、傳球、防守、體力與體型等，玩家可以依照角色特性安排陣容。《PokéJam》提供「快速比賽」模式，選出5隻寶可夢組隊後，挑戰道館館主或四天王，再挑選球場展開對決，除了基本投籃，也能使用加速、空中接力、灌籃、抄截與阻攻等招式。《PokéJam》另一大亮點，是將寶可夢屬性融入籃球玩法，不同屬性有專屬效果，讓比賽不只是比拚投籃準度。火與龍屬性可以進入手感火熱的狀態，超能力、妖精與鋼屬性則能確保下一球命中；幽靈、惡與毒屬性可暫時免受抄截、阻攻或推擠影響，屬性相剋也會影響球員間的身體碰撞，例如一般屬性寶可夢無法推擠幽靈屬性對手，讓熟悉寶可夢特性的玩家有機會利用屬性搭配建立優勢。除了單場比賽，《PokéJam》也提供球隊經營玩法，玩家可以挑選10隻寶可夢，安排5名先發與5名替補，挑戰為期9周的賽季，對手包括關都地區8位道館館主與四天王，最終還有季後賽與冠軍戰。《PokéJam》中的球員能累積經驗、升級並進化，也得管理體力、傷病、交易與自由球員等事務，甚至透過新秀選秀補強陣容，遊戲支援鍵盤、手把及觸控操作，適合想親自上場打球或享受球隊經營的玩家；不過《PokéJam》屬於粉絲自製作品，並非任天堂或寶可夢官方推出。