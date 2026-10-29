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亞冠賽熱身賽有2場！中華隊交手味全龍、中信兄弟

首戰將於11月7日下午17:05登場，由中華隊迎戰味全龍；11月8日下午13:05則將對上中信兄弟。

開放球迷購票入場！分為2種票價

票價分為兩種：內野熱區每張600元、內野一般區每張400元。

亞冠賽熱身賽哪裡看？緯來、愛爾達都有轉播

包括緯來體育台、緯來電視網APP、MOD愛爾達體育2台(CH201)、ELTA.tv、中華電信Hami Video電視運動館愛爾達體育2台及CPBL TV

亞冠賽中華隊自辦熱身賽售票資訊一次看：

2026亞洲職棒冠軍爭霸賽即將登場，為讓選手提前調整比賽節奏、熟悉實戰氛圍，亞冠賽中華隊將於11月7日、8日在新莊棒球場舉行自辦熱身賽，分別迎戰味全龍及中信兄弟，透過實戰對抗檢視訓練成果、磨合團隊默契，為正式賽事做好準備。熱身賽門票將於10月30日下午13點起在ibon售票系統正式開賣，邀請球迷朋友走進球場，一起為新生代中華隊選手加油。亞冠熱身賽共安排兩場賽事，中華隊將與中職球隊交手，進一步調整比賽狀態、累積實戰經驗，並為即將到來的亞冠賽做好萬全準備。熱身賽開放球迷購票入場，座位安排方面，中華隊位於一壘側，味全龍及中信兄弟則安排於三壘側。此外，兩日賽事皆將安排應援團到場助陣，與球迷一同炒熱現場氣氛。歡迎球迷朋友依照觀賽需求選擇座位，進場為支持的球隊加油。無法親臨現場的球迷，也可透過電視及網路平台收看賽事轉播，，邀請全台球迷踴躍進場或鎖定轉播，以熱情應援力挺中華隊，陪伴選手迎接國際賽事！比賽時間：11月7日、8日對戰組合：中華隊vs味全龍、中華隊vs中信兄弟比賽場地：新北市新莊棒球場比賽票價：內野熱區600元、內野一般區400元轉播資訊：緯來體育台、緯來電視網APP、MOD愛爾達體育2台、ELTA.tv、Hami Video、CPBL TV