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民進黨北市黨部成立律師團 徐國勇：讓選戰回歸政策與願景競爭

年底選戰將至，民進黨台北市黨部今（29）日召開「巡洋監兵 律師連線」律師團成立記者會，由民進黨秘書長徐國勇、市黨部主委吳沛憶共同出席，宣布集結34位專業律師，因應惡意抹黑、抹黃及AI深偽影音等新型態選戰威脅，提供法律諮詢、證據保全及法律行動協助，並於投票日進駐市黨部，即時處理選務爭議，守護公平、正向的選舉環境。吳沛憶強調，洋流走進台北的大街小巷，帶來的是溫暖與希望。律師團的成立，就是要讓這份力量有更堅實的守護。選舉可以激烈競爭，但不能任由造謠抹黑取代政策討論，更不能讓不法行為傷害市民自由選擇的權利。從選前的疑似違法事件，到投票日的投開票程序爭議，市黨部都將結合律師團，協助釐清事實、依法處理，讓候選人安心爭取支持，讓市民安心投下每一票。徐國勇表示，民主選舉的基礎是讓人民在充分、正確的資訊下自由作出選擇。面對AI深偽與不實訊息快速傳播，中央與地方將攜手合作，支持理性討論、依法追究不法，讓選戰回到政策與願景的競爭。律師團召集人張志朋律師指出，律師團將成為候選人、競選團隊與市民的法律後盾。他並以沈伯洋今年6月遭AI深偽影片攻擊為例，說明合成影音可能造成的名譽傷害與法律責任。呼籲民眾若發現來路不明或疑似不法內容，應先查證、勿急於轉傳，並保存原始連結、發布帳號、時間及完整畫面，交由專業團隊研判，避免不實訊息持續擴散。副召集人徐頌雅律師則提醒，投票日不得從事競選、助選活動，也不得拍攝圈選後的選票，或干擾投票秩序。若遇疑似違規情事，應保持冷靜、合法蒐證，並向選務人員反映。投票當天，律師團也將進駐市黨部，提供即時法律協助。市黨部呼籲，民眾若發現疑似選舉違規情事，請記住「保存證據、避免衝突、撥打專線」三步驟，透過市黨部選舉爭議檢舉專線 （02）2501-8822 反映，由專業團隊協助處理。並呼籲市民齊心「挺洋流、護台北」，以法律守住公平，以行動守護民主，共同維護乾淨、溫暖的選舉風氣。