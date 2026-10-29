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記憶體模組廠威剛（3260）獲利強勢爆發，威剛今（29）日公布第3季財報，歸屬母公司業主淨利達126.1億元，年增616.4%，每股純益（EPS）38.69元，刷新歷史單季紀錄。累計今年前三季歸屬母公司業主淨利達325.5億元，稅後淨利更達336.5億元，超越公司成立25年來累計獲利總和，前三季EPS也首度突破百元大關，達101.47元。威剛第3季合併營收達530億元，季增38.9%，毛利率為35.88%，營業利益153.1億元，季增20%、年增701.7%；稅後淨利129.1億元，歸屬母公司業主淨利126.1億元，季增21.2%、年增616.4%，每股純益38.69元，改寫單季新高。累計前三季合併營收達1172.4億元，毛利率42.32%，營業利益403.6億元，年增逾10倍，營業利益率達34.43%；稅後淨利336.5億元，年增914.8%，歸屬母公司業主淨利325.5億元，年增928.3%，每股純益達101.47元，獲利表現亮眼。展望記憶體產業後市，威剛董事長陳立白指出，全球AI基礎建設持續擴張，記憶體需求不再侷限於雲端資料中心，更逐步延伸至機器人、自駕車及低軌衛星等實體AI應用，帶動整體市場需求持續增加。不過，上游記憶體原廠產能配置仍以高階產品及伺服器需求為優先，供給難以快速跟上需求。陳立白表示，目前大型雲端服務供應商（CSP）的記憶體供貨滿足率約7成，PC及手機品牌業者更僅約5成，顯示各領域正積極爭搶有限貨源。他預期，2027年記憶體市場供需失衡將更加明顯，尤其DRAM缺貨情況恐比2026年更加嚴重。針對第4季及2027年營運，陳立白表示，威剛將延續「從年頭旺到年尾」的氣勢，持續推進三大策略，掌握AI浪潮帶來的成長機會。首先，深化與上游原廠合作，鞏固DRAM及NAND Flash關鍵貨源，同時積極提升固態硬碟（SSD）及企業級固態硬碟（eSSD）市占率；其次，聚焦重點及策略客戶，優先支援客戶對稀缺DRAM與NAND Flash資源的需求，深化長期合作關係；第三，提高TRUSTA企業級儲存及AI應用產品比重，拓展高階儲存與新興應用商機。威剛表示，未來將透過掌握關鍵貨源、深化客戶布局及優化產品組合，提升AI相關產品比重與毛利率，持續把握AI產業快速發展帶來的營運成長契機。