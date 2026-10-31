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▲張秀卿（如圖）前夫王國贊遭爆欠下5億債務後失聯，面對外界質疑她日前發聲明提告對方，並強調一切交由律師處理。（圖／張秀卿臉書）

台語金曲歌后張秀卿日前宣布與小12歲的老公王國贊早在3年前就已離婚，而男方近日被踢爆打著張秀卿辦演唱會等名號四處吸金借款，累積高達上億元的驚人債務。由於部分債權人質疑她是「假離婚、真脫產」，對此張秀卿痛心表示已正式向前夫提告，強調自己也是受害者。除了張秀卿深陷前夫債務風暴，「本土劇女王」連靜雯先前也遭遇網路交友詐騙，對方以「結婚基金、共同投資」為由誘騙，讓她陸續匯出高達418萬元；而小薰（黃瀞怡）則曾誤信常見的電商扣款出錯話術，遭詐騙集團一步步誘導匯款，直到回過神來才發現戶頭只剩下378元。張秀卿日前在聲明中坦言，自己面對前夫龐大債務深感無奈與氣憤，今年9月她因一時心軟，以個人名義向銀行貸款2800萬元，加上拿出的600萬元現金，共替對方扛下3400萬元債款，連近兩年的演出酬勞都未入袋。面對外界的質疑與揣測，她強調一切交由律師處理，並堅強喊話：「請大家不要擔心，我會堅強站起來！」演藝圈中因信任或同情心而慘遭掏空的案例層出不窮，除了張秀卿深陷前夫債務風暴，「本土劇女王」連靜雯先前也遭遇網路交友詐騙，對方以「結婚基金、共同投資」為由誘騙，讓她陸續匯出高達418萬元，最後落得人財兩空。昔日瓊瑤女星俞小凡多年前在大陸拍戲時，更碰上假冒公安與檢察官的跨國詐騙手法，短短一星期內被榨乾4000多萬元的積蓄。此外，「最美性學博士」許藍方過去也曾因同情心氾濫，誤信歹徒冒用藝人名義稱「急需用錢」，甚至不惜拿保險去貸款，慘被騙走上百萬元；藝人小薰（黃瀞怡）則曾誤信常見的電商扣款出錯話術，遭詐騙集團一步步誘導匯款，直到回過神來才發現戶頭只剩下378元，事後她也無奈表示，「誰會在這個時候（疫情期間）被詐騙集團騙？大概只有我吧！我這個白目鬼」，並呼籲「對帳號、匯款都不要輕易相信」。