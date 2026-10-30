宋芸樺、邱士縉、
劉子銓主演的浪漫電影《告別的年代》將在11月13日上映，該片獲選為今年金馬影展開幕片，宋芸樺飾演靈魂人物「杜麗安」，她為了這個角色到馬來西亞生活一個月，反覆研讀劇本，而她和香港男團成員邱士縉的愛情戲也是看點之一，最後她也不忘向影迷俏皮喊話，「大家一定要進戲院來看我穿旗袍， 非常漂亮！」
宋芸樺愛上「杜麗安」 馬來西亞生活一個月
宋芸樺形容「杜麗安」歷經了相識、初戀、
結婚，再到與繼女生活相處的種種變化， 角色層次豐富且時間跨度超過20年，「 我覺得她就是一個深刻的『存活者』。」 她直言杜麗安是演藝生涯至今與本人差異最大的角色。
然而，杜麗安身上那份不向命運妥協的勇氣，深深打動了宋芸樺，她分享：「為了靠近她，我反覆研讀原著跟劇本，
甚至還把旗袍借回家一個月每天在房間感受，籌備期其實有些忐忑， 但就在不斷挑戰自己的過程中長出了杜麗安的勇氣， 也在開拍第一天，我感覺杜麗安的靈魂已經在身體裡了。對我來說， 拍攝過程最大的挑戰不是演出她不同年紀的模樣， 而是理解每個階段的她，為什麼會做出那些選擇， 雖然每天都在挑戰極限，但整個過程真的很滿足。」
由於杜麗安是馬來西亞女性，
宋芸樺為此到馬來西亞生活一個月，一步一腳印地把自己活成杜麗安，她也俏皮透露自己完全被美食征服，道地的肉骨茶絕對是來馬來西亞必吃美食。
和邱士縉熱戀 宋芸樺讚他非常紳士
宋芸樺此次和香港熱門男團 MIRROR 成員邱士縉（Stanley）熱戀，
宋芸樺分享了兩人在現場獨特的互動氛圍。 她透露排練時就覺得邱士縉是個非常有趣又紳士的人， 但正式開拍後因為兩人都極度沉浸在角色狀態中， 加上拍攝的大多是情緒張力極重的場次，「 開拍前我和邱士縉有非常多的討論也很有默契， 我們不僅要討論角色之間的關係跟語言之間的連結， 甚至連親密戲都是經過設計討論出來的， 想透過身體位置與主導權的轉換，呈現角色之間複雜的心情。 當時拍攝時太投入在電影裡的年代跟氛圍， 結果在多倫多首映時第一次看著彼此穿著現代的衣服， 反而覺得有種有趣的陌生感。」
《告別的年代》劇情介紹
台馬合製浪漫電影《告別的年代》
改編自馬來西亞華文文學大師黎紫書同名獲獎鉅作， 劇情描述1990年代的馬來西亞，孤獨少年凱（劉子銓 飾）透過一本神秘小說，意外走進主人翁杜麗安（宋芸樺 飾）愛情故事。
1969年的怡保，杜麗安的初戀情人連生（邱士縉 飾）在吐露家族祕密後離奇失蹤，從此改寫了數代人的命運。
隨著書中的塵封真相逐漸浮現，虛實交錯， 凱也驚覺自己與這段浪漫往事有著意想不到的深切聯繫。《 告別的年代》將於今年11月13日全台上映。 也將在11月12日於馬來西亞、 11月19日於香港三地接連盛大上映。
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宋芸樺形容「杜麗安」歷經了相識、初戀、
然而，杜麗安身上那份不向命運妥協的勇氣，深深打動了宋芸樺，她分享：「為了靠近她，我反覆研讀原著跟劇本，
由於杜麗安是馬來西亞女性，
宋芸樺此次和香港熱門男團 MIRROR 成員邱士縉（Stanley）熱戀，
《告別的年代》劇情介紹
台馬合製浪漫電影《告別的年代》
1969年的怡保，杜麗安的初戀情人連生（邱士縉 飾）在吐露家族祕密後離奇失蹤，從此改寫了數代人的命運。