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蔣萬安邀站台？柯文哲喊別慌：真正危險在新北、宜蘭

不滿選戰只談「洋流」 柯文哲連問沈伯洋2題

再追問市民大道「南北縫合」 柯文哲酸：什麼偉大計畫？

2026九合一選舉倒數不到一個月，台北市長蔣萬安力拚連任，近期傳出有意邀請民眾黨創黨主席柯文哲站台。柯文哲今（29）日表示，尋求連任的候選人本來就有現任優勢，呼籲蔣萬安「不要慌、不要急，穩紮穩打」，並直言從目前數字來看，台北市藍綠基本盤不會一夕改變，「真的危險的地方不在台北市，還是在新北跟宜蘭」。話鋒一轉，柯文哲也將矛頭指向民進黨台北市長候選人沈伯洋，批評對方至今不願回答他提出的兩道問題，反問「到底是什麼偉大的計畫？」柯文哲今日上午陪同民眾黨籍台北市議員張志豪前往成功市場掃街，會前接受媒體聯訪時，被問及蔣萬安是否已正式邀請站台，或曾就市政議題向他請益。柯文哲並未直接回應是否收到邀請，僅表示，自己對於選情的看法已經講得很清楚，尋求連任的候選人本來就有現任優勢，因此不必過度緊張。柯文哲強調，「不要慌啦！」因為從目前數字來看，台北市藍綠基本盤並非一個晚上就會突然改變。他認為，真正需要注意的選區反而是新北市及宜蘭縣，至於國民黨如何布局整體選戰，則是國民黨自己必須思考的戰略。談到台北市長選戰，柯文哲表示，選舉難免有雙方攻防，但他一直不喜歡台灣選舉只著重政治操作，反而忽略真正重要的公共議題。他直言，現在每天都在討論「洋流起來了」，卻沒有好好討論國家應該面對的問題。柯文哲接著點名沈伯洋，表示自己日前就曾提出問題，沈伯洋既然自稱認知作戰專家，又經常討論「去中化」，那麼究竟如何看待台灣文化與中華文化之間的關係？但問題提出已經兩天，至今仍未獲得回應。柯文哲認為，這類議題或許不是每位地方首長都必須回答，但台北市作為首都，市長候選人應該對相關問題提出看法，而不是避而不談。除了文化議題，柯文哲也再度質疑沈伯洋提出的市民大道「南北縫合」構想。他表示，自己先前已公開批評這項政見，但沈伯洋至今沒有進一步回應，讓他不解所謂的南北縫合究竟要如何執行。柯文哲直言，沈伯洋認為市民大道將台北市南北分開，因此提出縫合計畫，但具體內容是什麼？又打算如何落實？他認為候選人應該利用選舉機會，讓市民了解政策內容，而非只停留在口號。柯文哲最後強調，選舉不只是投票，更重要的是過程中的公共討論，尤其台北市民對公共議題有一定關注，候選人更應把握機會說明政策。他再度向沈伯洋喊話，台灣文化與中華文化的關係，以及市民大道南北縫合計畫，這兩道題目究竟要不要回答？「我都很有興趣，到底是什麼偉大的計畫。」