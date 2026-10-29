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《進擊的巨人》聯名義美！艾連、米卡莎、里維抱枕隨機送

▲義美生醫攜手人氣動漫《進擊的巨人》，推出「W PROTEIN進擊蛋白組」，結合3款蛋白夾心酥與艾連、米卡莎、里維角色抱枕，11月13日限量開賣。（圖／木棉花提供）

《進擊的巨人》聯名哪裡買？11/13開賣、預購優惠840元

▲《進擊的巨人》聯名禮盒內含3款W PROTEIN蛋白夾心酥，並隨機附贈艾連、米卡莎或兵長里維角色抱枕，11月13日起限量上市，優惠價990元。（圖／木棉花提供）

🟡《進擊的巨人》W PROTEIN 聯名商品資訊

義美生醫首次攜手日本人氣動漫《進擊的巨人》，推出「W PROTEIN進擊蛋白組」，不只將艾連、米卡莎與兵長里維等人氣角色融入商品，更隨盒附贈一款角色抱枕，採隨機盲盒方式出貨，直到開箱才知道抽中哪位角色。聯名禮盒即日起開放預購，11月12日前享早鳥價840元，11月13日限量開賣，可以在義美門市、官方網站及各大電商平台購買。義美生醫與《進擊的巨人》合作，主打「W PROTEIN進擊蛋白組」，將動畫中不斷突破極限的精神結合日常蛋白質補給。最吸引動漫迷的亮點，就是每組都會隨機附贈一款《進擊的巨人》角色抱枕，共有艾連、米卡莎與兵長里維3款，全部採用台灣製造，無法事先挑選角色。除了收藏用途，角色抱枕也能放在辦公室午休、居家休息時使用，對於喜歡《進擊的巨人》的粉絲來說，不只可以吃到聯名零食，還能把喜歡的角色帶回家。不過，由於抱枕採隨機出貨，想收集指定角色的粉絲，購買前也要特別留意。想入手這次《進擊的巨人》聯名商品的粉絲，可以把握11月12日前的早鳥預購優惠，「W PROTEIN進擊蛋白組」原價每盒1200元，預購期間只要840元，相當於現省360元。11月13日起商品限量上市，至12月31日止，於義美生醫官網及義美門市購買，還可享有每盒990元的嚐鮮優惠價。除了實體門市，義美生醫官網、義美線上購、momo、PChome、Yahoo 及蝦皮商城官方直營通路也將陸續上架，實際價格與販售時間依各通路公告為準。📌W PROTEIN進擊蛋白組📌3款口味蛋白夾心酥、隨機角色抱枕1款📌抱枕角色：艾連、米卡莎、里維，共3款隨機📌早鳥預購：即日起至11月12日，840元／盒📌正式開賣：11月13日📌建議售價：1200元／盒📌限時優惠：11月13日至12月31日，990元／盒📌販售通路：義美門市、義美生醫官網、義美線上購、momo、PChome、Yahoo、蝦皮商城官方直營通路