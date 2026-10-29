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星宇航空、阿提哈德會員哩程可互相累積 兌換適用頭等艙、商務艙

星宇航空今（29）日宣布，與聯營航空夥伴阿拉伯聯合大公國國籍航空「阿提哈德航空」宣布，深化雙方合作關係，將合作範疇進一步延伸至會員哩程計畫，正式推出「雙向哩程兌換及累積」服務。即日起，雙方會員不僅可使用所累積的哩程，兌換對方航空公司實際營運航班的酬賓機票，搭乘符合資格的航班可享有哩程累積及補登服務。星宇航空執行長翟健華提到，盼透過與國際航空夥伴深化合作，為會員創造更多元的旅遊選擇，透過與阿提哈德航空哩程計畫的結合，COSMILE會員不僅能更靈活運用哩程，更可經由阿提哈德航空位於阿布達比的樞紐，延伸旅程至全球超過120個目的地，未來也將持續與各航空夥伴深化合作。星宇航空表示，即日起合作涵蓋雙向哩程兌換及累積服務，星宇航空COSMILE會員可使用哩程，兌換阿提哈德航空營運航班的酬賓機票，阿提哈德航空 Etihad Guest 會員也可使用哩程兌換星宇航空營運航班的酬賓機票，兌換艙等包括頭等艙、商務艙以及經濟艙，提供雙方會員更多元的哩程運用及酬賓機票兌換選擇。星宇航空 COSMILE 會員與阿提哈德航空 Etihad Guest 會員，皆可於搭乘符合資格的雙方實際營運航班時累積哩程，並依相關規定申請哩程補登。阿提哈德航空 Etihad Guest 董事總經理 Mark Potter 表示，會員不僅能累積哩程，也能兌換哩程獎勵機票，進一步深化雙方合作關係，並為會員創造更多價值。