蘋果近日接連推出新款MacBook Pro、iPad mini 8等新品，價格不意外的都變貴，但今年3月亮相的MacBook Neo也被揪出偷偷漲價，原本只要19,900元，6月調漲3000元後，10月再度調高1,000元，短短4個月內兩度漲價，256GB入門款最新定價來到23,900元，累計比上市初期貴了4,000元。
MacBook Neo半年漲價兩次
蘋果今年3月發表MacBook Neo，當時256GB版本售價19,900元、512GB版本22,900元，憑藉不到2萬元的價格，成為蘋果旗下最便宜的MacBook。不過，蘋果6月25日大幅調整Mac、iPad等產品售價，MacBook Neo兩款容量同步調漲3,000元，沒想到相隔約4個月，近日被發現又悄悄漲價1,000元。依最新售價計算，256GB版本累計漲幅約20.1%，512GB則為17.5%，兩款機型都比發表時貴了4,000元。
教育優惠也變貴至少要21,900元
不只是一般售價調漲，這波價格調整也影響教育商店優惠。MacBook Neo發表時，256GB教育優惠價僅16,900元，6月漲至19,900元，如今又調高至21,900元，等於累計多花5,000元，512GB版本最新教育優惠價則為24,900元。MacBook Neo為何接連漲價？外界認為可能與記憶體、儲存晶片等零組件成本上升有關，但蘋果尚未針對10月這次價格調整公布具體原因，因此無法確認是否由成本上漲直接造成。
漲價規格卻沒升級
MacBook Neo這次只有價格調整，硬體規格並未同步升級，全系列依舊搭載A18 Pro晶片、8GB統一記憶體、13吋Liquid Retina顯示器，機身重量約1.23公斤，最長可提供16小時影片串流續航力。兩款容量除了儲存空間不同，512GB版本還配備Touch ID指紋辨識功能，256GB入門款則沒有Touch ID，也不具備鍵盤背光功能。若只是上網、追劇、文書處理，MacBook Neo仍能滿足基本需求，但有大量多工、剪輯需求的使用者，購買前仍需評估8GB記憶體是否足夠。
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蘋果今年3月發表MacBook Neo，當時256GB版本售價19,900元、512GB版本22,900元，憑藉不到2萬元的價格，成為蘋果旗下最便宜的MacBook。不過，蘋果6月25日大幅調整Mac、iPad等產品售價，MacBook Neo兩款容量同步調漲3,000元，沒想到相隔約4個月，近日被發現又悄悄漲價1,000元。依最新售價計算，256GB版本累計漲幅約20.1%，512GB則為17.5%，兩款機型都比發表時貴了4,000元。
不只是一般售價調漲，這波價格調整也影響教育商店優惠。MacBook Neo發表時，256GB教育優惠價僅16,900元，6月漲至19,900元，如今又調高至21,900元，等於累計多花5,000元，512GB版本最新教育優惠價則為24,900元。MacBook Neo為何接連漲價？外界認為可能與記憶體、儲存晶片等零組件成本上升有關，但蘋果尚未針對10月這次價格調整公布具體原因，因此無法確認是否由成本上漲直接造成。
漲價規格卻沒升級
MacBook Neo這次只有價格調整，硬體規格並未同步升級，全系列依舊搭載A18 Pro晶片、8GB統一記憶體、13吋Liquid Retina顯示器，機身重量約1.23公斤，最長可提供16小時影片串流續航力。兩款容量除了儲存空間不同，512GB版本還配備Touch ID指紋辨識功能，256GB入門款則沒有Touch ID，也不具備鍵盤背光功能。若只是上網、追劇、文書處理，MacBook Neo仍能滿足基本需求，但有大量多工、剪輯需求的使用者，購買前仍需評估8GB記憶體是否足夠。