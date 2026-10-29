2026九合一選舉將於11月28日（六）到來，因應民眾返鄉投票需求，高鐵將於11月27日至30日實施選舉疏運措施，加開40班次列車，並於明（10月30日）凌晨0時開放購票，屆時又會是一場搶票大戰。但過去有乘客表示，別只靠高鐵官網、APP搶票，建議可以利用ibon等超商實體機台，不只能避免網路大塞車，全程還只花5分鐘就順利買到票，成為新一代高鐵搶票神招。
九合一選舉返鄉高鐵票10/30凌晨開搶！內行買票法曝：實測5分鐘買到
高鐵將於10月30日凌晨0時，開放民眾購買九合一選舉返鄉車票，但每逢大型連假高鐵搶票時，APP、官網常因為瞬間湧入數萬人而瞬間癱瘓、大當機，甚至有許多人重開多次都進不去。不過在今年有民眾搶中秋連假高鐵票時，建議可以改用7-11的ibon機台搶票，不只能避開尖峰流量，還能提高搶票成功率。
當時該名乘客實測，透過超商機台搶票全程只花5分鐘，過程相當順利又不卡，完全不需要在半夜守在電腦或手機前，大讚「建議附近有7-11的去ibon試試看，已經習慣這樣的高鐵搶票日常，現在都直接去7-11蹲點搶票，5分鐘買到」。
但特別提醒民眾，如使用超商多媒體機台完成訂位，記得持系統產出的繳費單於「10分鐘內」至門市櫃檯以現金支付票款及手續費（每張乘車票以10元計收），付款完成即可取得車票；繳費單如逾時未付款，該筆訂位代號將自動取消。
高鐵選舉疏運加開40班車！11/27周五再增9班自由座列車
根據台灣高鐵表示，由於11月28日將舉辦地方公職人員選舉，為了加強服務旅客返鄉投票需求，將自11月27日（五）至11月30日（一）規劃為期4天的選舉疏運，期間將加開40班次列車（南下18班，北上22班），總計提供718班次列車旅運服務，各車次列車將自10/30（五）凌晨零時起開放購票。
除此之外，11月27日（五）假期前最後工作日，預估下班通勤與返鄉二股人潮將同時湧現，高鐵規劃當日17時至20時間加開班次，4小時尖峰時段內，每小時都有2至3班從南港或台北發車南下至台中，並停靠沿途各站的列車，且均配置11節自由座，總計4小時將提供9班擴大自由座列車，藉此疏運自由座人潮。
高鐵最後提醒，如乘客需搭乘自由座返鄉或出遊，建議事先查詢高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App或 LINE TODAY 中的「分類」頁籤，立即掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮，節省乘車寶貴時間。
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高鐵將於10月30日凌晨0時，開放民眾購買九合一選舉返鄉車票，但每逢大型連假高鐵搶票時，APP、官網常因為瞬間湧入數萬人而瞬間癱瘓、大當機，甚至有許多人重開多次都進不去。不過在今年有民眾搶中秋連假高鐵票時，建議可以改用7-11的ibon機台搶票，不只能避開尖峰流量，還能提高搶票成功率。
但特別提醒民眾，如使用超商多媒體機台完成訂位，記得持系統產出的繳費單於「10分鐘內」至門市櫃檯以現金支付票款及手續費（每張乘車票以10元計收），付款完成即可取得車票；繳費單如逾時未付款，該筆訂位代號將自動取消。
根據台灣高鐵表示，由於11月28日將舉辦地方公職人員選舉，為了加強服務旅客返鄉投票需求，將自11月27日（五）至11月30日（一）規劃為期4天的選舉疏運，期間將加開40班次列車（南下18班，北上22班），總計提供718班次列車旅運服務，各車次列車將自10/30（五）凌晨零時起開放購票。
除此之外，11月27日（五）假期前最後工作日，預估下班通勤與返鄉二股人潮將同時湧現，高鐵規劃當日17時至20時間加開班次，4小時尖峰時段內，每小時都有2至3班從南港或台北發車南下至台中，並停靠沿途各站的列車，且均配置11節自由座，總計4小時將提供9班擴大自由座列車，藉此疏運自由座人潮。
高鐵最後提醒，如乘客需搭乘自由座返鄉或出遊，建議事先查詢高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App或 LINE TODAY 中的「分類」頁籤，立即掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮，節省乘車寶貴時間。
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