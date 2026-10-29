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九合一選舉返鄉高鐵票10/30凌晨開搶！內行買票法曝：實測5分鐘買到

▲但每逢大型連假高鐵搶票時，APP、官網常因為瞬間湧入數萬人而瞬間癱瘓、大當機，甚至有許多人重開多次都進不去。（示意圖／記者陳致宇攝）

透過超商機台搶票全程只花5分鐘，過程相當順利又不卡，完全不需要在半夜守在電腦或手機前，大讚「建議附近有7-11的去ibon試試看，已經習慣這樣的高鐵搶票日常，現在都直接去7-11蹲點搶票，5分鐘買到」。

▲7-11的ibon機台除了可以搶演唱會票，也被推薦可以搶高鐵車票，更是不少人連假搶票工具。（示意圖/記者張嘉哲攝）

高鐵選舉疏運加開40班車！11/27周五再增9班自由座列車

▲如乘客需搭乘自由座返鄉或出遊，建議可至台灣高鐵官網等地方，事先查詢自由座燈號。（圖／台灣高鐵官網）

2026九合一選舉將於11月28日（六）到來，因應民眾返鄉投票需求，，成為新一代高鐵搶票神招。高鐵將於10月30日凌晨0時，開放民眾購買九合一選舉返鄉車票，但每逢大型連假高鐵搶票時，APP、官網常因為瞬間湧入數萬人而瞬間癱瘓、大當機，甚至有許多人重開多次都進不去。不過在今年有民眾搶中秋連假高鐵票時，建議可以改用7-11的ibon機台搶票，不只能避開尖峰流量，還能提高搶票成功率。當時該名乘客實測，但特別提醒民眾，如使用超商多媒體機台完成訂位，記得持系統產出的繳費單於「10分鐘內」至門市櫃檯以現金支付票款及手續費（每張乘車票以10元計收），付款完成即可取得車票；繳費單如逾時未付款，該筆訂位代號將自動取消。根據台灣高鐵表示，由於11月28日將舉辦地方公職人員選舉，為了加強服務旅客返鄉投票需求，將自11月27日（五）至11月30日（一）規劃為期4天的選舉疏運，期間將加開40班次列車（南下18班，北上22班），總計提供718班次列車旅運服務，各車次列車將自10/30（五）凌晨零時起開放購票。除此之外，11月27日（五）假期前最後工作日，預估下班通勤與返鄉二股人潮將同時湧現，高鐵規劃當日17時至20時間加開班次，4小時尖峰時段內，每小時都有2至3班從南港或台北發車南下至台中，並停靠沿途各站的列車，且均配置11節自由座，總計4小時將提供9班擴大自由座列車，藉此疏運自由座人潮。高鐵最後提醒，如乘客需搭乘自由座返鄉或出遊，，即可避開尖峰人潮，節省乘車寶貴時間。