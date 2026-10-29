秋冬季節吃美食，三大秋冬頂級鍋物推薦！日本「日山割烹壽喜燒」登台週年慶，推出「頂級山形牛全牛宴」加碼9折優惠；台北「橋山壽喜燒」首創溫體牛壽喜燒，全新在台南開幕「鵲邸」新店送吃日本A5和牛；「二本松涮涮屋」則推出「雲丹和牛宴」將整盒北海道海膽入饌。《NOWNEWS今日新聞》整理最新美食新訊與優惠一次掌握。
日山割烹壽喜燒：頂級山形牛全牛宴！週年慶套餐9折、酒款買一送一
源自東京人形町的正宗百年名店「日山 割烹壽喜燒（すき焼割烹日山 sukiyaki hiyama）」，以日山百年「目利」和牛
鑑定技術聞名，曾連續十年獲《東京米其林指南》一星。「目利」 鑑定技術
登台滿週年，特別推出「頂級山形牛全牛宴」，每月限量從日本空運東京本店最受歡迎的頂級山形牛來台；台灣每月配額限量供應約60公斤，由駐店主廚延續東京本店會席料理型態，以一牛多部位的概念，分切精選出俗稱月眉的肋眼上蓋（一頭牛約只有1公斤重）、沙朗、肩胛等部位，設計出8道式完整套餐。
推薦「和牛刺身」、「和牛蒸籠蒸」、「朴葉和牛 味噌風」、「厚切和牛壽喜燒」、「和牛山椒燒＆和牛野菌炊飯」、「海の味 和牛清湯」等菜色，每位售價5880元。
日山割烹壽喜燒週年慶優惠活動，即日起至11月12日：
◾️到店用餐日期的數字中包含「1」，即可享有「任一套餐9折」優惠。平日為11/10、11/11、11/12，周末為10/17、10/18、10/31、11/1。活動服務費不打折、商業午餐不適用。
◾️午、晚餐到店消費可享獨家「日山清酒（240ml）買一送一」。
◾️點選山形牛全牛宴再加贈「手打烏龍麵」乙份。
日山割烹壽喜燒 餐廳資訊
地址：台北市信義區松高路19號4樓（新光三越A4館）
電話：02-2758-6858
時間：11:30-14:30、18:00-21:30
橋山壽喜燒：台北首創溫體牛壽喜燒！台南「鵲邸」開幕送A5和牛
台北「橋山壽喜燒」全台首創限定「溫體牛壽喜燒」，嚴選南台灣牧場飼養牛隻，從當日現宰、分切到直送餐廳，雙人套餐主菜推薦「日本A5近江和牛翼板／台灣特選溫體牛」與「日本A5神戶和牛沙朗／台灣特選溫體牛」，溫體牛精選肉香濃郁的「背肩」與嫩彈「胛心」兩大部位。
同時吃得到「口水和牛舌」、「玉露手沖台灣溫體牛」，再搭配現點現做、金黃酥脆的「琥珀和牛春捲」，每套9880元+10%。還推出溫體牛單點熱炒系列，開吃「白玉苦瓜牛」、「鐵板炙香牛」等（套餐與單點餐點皆為每日限量，請提前3天預訂，溫體牛部位依當天為準）。
「橋山壽喜燒」今年正式插旗南台灣，於台南開設「橋山・鵲邸壽喜燒」，空間設計以京都巷弄宅邸為靈感，融入木質、石材、金屬與水景，營造層次分明的光影，並設置半聯通獨立包廂，平均客單價1880～5280元，推薦親友聚餐或節慶宴客。
台南「橋山壽喜燒」歡慶開幕，即日起至10月31日，到店用餐即贈「頂級日本A5和牛」乙盤。
台北「橋山・壽喜燒」 餐廳資訊
地址：台北市大安區瑞安街120巷3弄1號
電話：02-2708-6835
台南「橋山・鵲邸壽喜燒」 餐廳資訊
地址：台南市南區體育路9號
電話：06-2131558
二本松涮涮屋：雲丹和牛宴！整盒北海道海膽入饌
二本松涮涮屋則推出期間限定的雲丹和牛宴，豪氣使用一整盒北海道海膽，打造成「秋梨海葡萄雲丹豆腐」、甜中帶辣的「剝皮辣椒F1和牛雲丹卷」、外酥內嫩的「紫蘇雲丹揚」，並煮入「北海道雲丹豆乳鍋」搭配精選日本近江和牛。
《NOWNEWS今日新聞》推薦，將「北海道雲丹豆乳鍋」涮的和牛肉，沾取店家自製「和牛佐雲丹月見祕醬」，滑順綿密的海味襯托和牛的嫩甜。
記者試吃壓軸的「近江牛胭脂蝦雲丹釜醋飯」，入口滿滿鮮甜濃郁滋味，海陸雙饗有夠滿足。尤其收尾的「北海道鮮乳冰淇淋・雲丹海鹽最中」，以雲丹與海鹽襯托奶香冰淇淋，鹹中帶甜吃法很特別。二本松涮涮屋「極上雲丹銘柄近江和牛宴雙人套餐」每套9,880元
二本松涮涮屋 餐廳資訊
地址：台北市大安區龍圖里瑞安街118號
電話： 02-2708-6835
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源自東京人形町的正宗百年名店「日山 割烹壽喜燒（すき焼割烹日山 sukiyaki hiyama）」，以日山百年「目利」和牛
◾️到店用餐日期的數字中包含「1」，即可享有「任一套餐9折」優惠。平日為11/10、11/11、11/12，周末為10/17、10/18、10/31、11/1。活動服務費不打折、商業午餐不適用。
◾️午、晚餐到店消費可享獨家「日山清酒（240ml）買一送一」。
◾️點選山形牛全牛宴再加贈「手打烏龍麵」乙份。
日山割烹壽喜燒 餐廳資訊
地址：台北市信義區松高路19號4樓（新光三越A4館）
電話：02-2758-6858
時間：11:30-14:30、18:00-21:30
台北「橋山壽喜燒」全台首創限定「溫體牛壽喜燒」，嚴選南台灣牧場飼養牛隻，從當日現宰、分切到直送餐廳，雙人套餐主菜推薦「日本A5近江和牛翼板／台灣特選溫體牛」與「日本A5神戶和牛沙朗／台灣特選溫體牛」，溫體牛精選肉香濃郁的「背肩」與嫩彈「胛心」兩大部位。
台北「橋山・壽喜燒」 餐廳資訊
地址：台北市大安區瑞安街120巷3弄1號
電話：02-2708-6835
台南「橋山・鵲邸壽喜燒」 餐廳資訊
地址：台南市南區體育路9號
電話：06-2131558
二本松涮涮屋則推出期間限定的雲丹和牛宴，豪氣使用一整盒北海道海膽，打造成「秋梨海葡萄雲丹豆腐」、甜中帶辣的「剝皮辣椒F1和牛雲丹卷」、外酥內嫩的「紫蘇雲丹揚」，並煮入「北海道雲丹豆乳鍋」搭配精選日本近江和牛。
二本松涮涮屋 餐廳資訊
地址：台北市大安區龍圖里瑞安街118號
電話： 02-2708-6835