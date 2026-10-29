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多國近期呼籲民眾自救防災

聯合國呼籲：投資防災比災後重建更划算

隨著地緣政治動盪與極端氣候加劇，全球越來越多國家開始鼓勵民眾在家中儲備三至七天的糧食、飲用水及必備生活物資。這波政策宣導近期在社群網路上引發廣泛討論，部分民眾甚至擔憂，這是否預示著第三次世界大戰或全球性大災難即將爆發？對此，泰國國家安全委員會（NSC）於今（29）日緊急澄清，強調官方並未發布「囤糧避難」的警報，並呼籲大眾勿過度恐慌。根據泰媒《民族報》報導，針對有網路傳言稱泰國政府要求民眾準備72小時緊急物資以因應中東衝突升級，泰國國家安全委員會今日發表聲明嚴正否認，澄清從未發布相關警告。國安會強調，當局持續密切監控中東局勢發展，並與跨部會保持協調備戰，但目前的宣導屬日常備災範疇。國安會特別呼籲民眾應以政府權威管道資訊為準，切勿輕信或轉傳網路謠言，以免引發不必要的社會恐慌。事實上，近期許多國家紛紛要求家庭儲備物資，由於大規模災害發生時，救災人力與資源往往無法在第一時間抵達每個家庭，因此「初始自救」成為降低傷亡的關鍵。英國10月推出「Be Ready」三年的備災計畫，因應暴風雨、洪災及關鍵基礎設施威脅，建議民眾儲備至少3天物資。日本防災擔當大臣細野豪志日前表示，日本政府「防災廳」11月2日將掛牌運作，屆時將發布「緊急要請」，要求全體國民即日起儲備至少3天、行有餘力達1週的食物、飲用水及應急物資。美國FBI前副局長邦吉諾（Dan Bongino）日前在Podcast節目中，呼籲全美民眾立刻為家庭準備至少3天份的糧食、水與應急電力。事實上，美國透過聯邦緊急事務管理署（FEMA）「Ready.gov」官網長期推廣家庭應變計畫與物資準備。瑞典政府建議各家各戶做好至少七天獨立生活的準備，在《若危機或戰爭來臨》手冊中，提供了因應武裝衝突、大規模停電、網路攻擊與極端氣候等各類緊急情況的詳細指南。芬蘭提倡「72小時自救概念」，鼓勵家庭儲備足夠的必需品，以確保緊急狀況發生時，外部救援到達前家庭具備基本的獨立生存能力。全球積極推動民防自救，並不是因為預示著戰爭或重大的全球危機即將到來。其實聯合國2015年就曾發布《仙台減災綱領》，主張各國政府應將資源優先投入於「降低風險與事前預防」，而非僅依賴災後的救援與重建。聯合國減災署（UNDRR）發布的《2025年全球評估報告》指出，在防災韌性上每投資1美元，未來可減少高達15美元的災害損失。該報告估計，若計入間接經濟損失、連鎖反應及環境破壞，全球每年因災害付出的經濟代價高達2.3兆美元，規模相當驚人，值得政府重視。資深防災專家表示，各國政府頻頻宣導物資儲備，反映的是全球對「系統性風險」的警覺性提高，民眾應將其視為日常安全保險的一環，強調災害防備的重要性，不僅關乎公共安全和生活品質，也關乎國家預算和長期經濟穩定。