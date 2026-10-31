退休金月領 2.8 萬元真的夠用嗎？日本一名 54 歲男子平時每週與母親通話，長輩總笑說「有好好吃飯」。直到日前返鄉打開老家冰箱，驚見裡頭完全沒有魚肉與新鮮蔬菜，僅剩豆腐、納豆與即期麵包，讓他心酸落淚。深入探究才發現，母親陷入飲食困局的原因根本不是缺錢，而是藏著許多家庭忽略的老化真相。

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🟡電話總報平安說吃飽，返鄉打開冰箱全無肉

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，54 歲的健一平時因工作忙碌，只能定期與住在兩小時車程外的母親和子通話。母親每月領取約 13 萬日圓（約新台幣 2.8 萬元）年金，住在房貸已清的透天厝，生活看似衣食無虞。未料健一時隔半年返鄉，母親笑說「吃冰箱現有的就好」，打開卻讓他當場難過哽咽：裡面只有豆腐、納豆與少許醃菜，冷凍庫僅剩吐司與即食烏龍麵，昔日熱愛下廚的母親，如今餐餐全靠澱粉與醃漬品果腹。

▲長輩常因怕麻煩子女而在電話中報喜不報憂，返家細看才發現日常飲食早已過度簡化。（示意圖／取自photoAC）
▲長輩常因怕麻煩子女而在電話中報喜不報憂，返家細看才發現日常飲食早已過度簡化。（示意圖／取自photoAC）
🟡不是沒錢是體力衰退，採買縮水成隱形危機

健一原本心急詢問是否生活費不足，母親卻坦言並非缺錢，而是自從丈夫離世後，一個人做飯漸感麻煩；加上近年體力退化，提不動沉重的魚肉與生鮮食材，去超市的次數驟減，遇上物價上漲，漸漸變成「有一餐沒一餐」隨便應付。許多長輩因不願麻煩兒女，即便日常營養嚴重失衡，在電話中也永遠報喜不報憂。

🟡具體關心取代空泛問候，及早接住父母老化

看清真相後，健一替母親安排重物定期宅配與小包裝熟食，減輕下廚負擔；電話問候也從空泛的「有沒有吃飽」，改成具體詢問「昨晚吃了什麼」。專家提醒，高齡失能往往始於生活自理力下滑與飲食簡化，子女應多留意老家冰箱的細微變化，才能及早看見長輩隱形的求救訊號。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...