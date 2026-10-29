中央氣象署預報員王品翔表示，明（30）日東北季風增強，北台灣降雨機率提高，白天高溫降至26度左右，周日（11月1日）短暫回暖後，下周一、下周二（11月2日至11月3日）將有更強東北季風接力，桃園以北、東半部雨區擴大，東北部慎防局部大雨，北部清晨低溫恐跌破20度，天氣轉為濕涼。
東北季風明天報到 北台灣降溫轉雨
王品翔說明，明天至周六清晨，有一波微弱東北季風增強，水氣變多，基隆北海岸、東半部地區降雨機率增加，桃園以北、大台北會出現零星短暫雨。氣溫方面，北台灣白天高溫稍微下降至26度左右，花蓮與中南部溫度變化不大還有30度左右，周六白天東北季風就會減弱，降雨趨緩。
周日是未來一周天氣最為穩定的空檔，各地多雲到晴，僅東半部及恆春半島偶有零星微量降雨，整體相當適合外出活動，全台氣溫也明顯回升，北部白天高溫將重新回到28度以上，感受較為舒適。
下周一、二雨區擴大 煙花颱風路徑北轉
王品翔指出，下周一、下周二，第二波較強的東北季風將接力襲來，桃園以北與東半部雨勢再度擴大，特別是東北部地區降雨最為顯著，要注意局部大雨；溫度方面，下周二北部、東半部白天高溫可能下探至25度左右，清晨也要注意20度甚至以下的低溫，整體天氣轉為濕涼，預計要到下周三氣溫才會回升。
王品翔補充，煙花颱風路徑持續向西北，未來會因為導引氣流減弱，出現路徑擺盪的趨勢，不過後續又趨於穩定，下週將轉北朝日本南方海面前進，對台灣無直接影響，不過周日至下周三期間，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海將有長浪發生。
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王品翔說明，明天至周六清晨，有一波微弱東北季風增強，水氣變多，基隆北海岸、東半部地區降雨機率增加，桃園以北、大台北會出現零星短暫雨。氣溫方面，北台灣白天高溫稍微下降至26度左右，花蓮與中南部溫度變化不大還有30度左右，周六白天東北季風就會減弱，降雨趨緩。
周日是未來一周天氣最為穩定的空檔，各地多雲到晴，僅東半部及恆春半島偶有零星微量降雨，整體相當適合外出活動，全台氣溫也明顯回升，北部白天高溫將重新回到28度以上，感受較為舒適。
王品翔指出，下周一、下周二，第二波較強的東北季風將接力襲來，桃園以北與東半部雨勢再度擴大，特別是東北部地區降雨最為顯著，要注意局部大雨；溫度方面，下周二北部、東半部白天高溫可能下探至25度左右，清晨也要注意20度甚至以下的低溫，整體天氣轉為濕涼，預計要到下周三氣溫才會回升。
王品翔補充，煙花颱風路徑持續向西北，未來會因為導引氣流減弱，出現路徑擺盪的趨勢，不過後續又趨於穩定，下週將轉北朝日本南方海面前進，對台灣無直接影響，不過周日至下周三期間，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海將有長浪發生。