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金曲製作人操刀 昔製作《台北順起來》

莊競程盼新竹期許不只在歌裡 能一步步實現生活中

選戰進入最後階段，民進黨新竹市長候選人莊競程今（29）日發表最新競選歌曲，由金曲獎製作人柯智豪創作、競選團隊共同獻唱的《幸福新製程》，整體曲風輕快歡樂，希望傳遞給新竹市民快樂、正面的選戰氛圍。莊競程表示，新竹擁有世界級的科技產業，也有300年的竹塹文化，更有來自不同地方、不同世代，在這裡生活、工作與努力打拚的市民。希望透過輕快歡樂的競選歌曲，唱出新竹多元的城市特色，以及大家對未來的期待。這次特別邀請柯智豪老師操刀，就是希望跳脫傳統競選歌曲的形式，讓大家聽了都覺得很開心、跟著音樂律動。莊競程也提到，柯智豪老師同時也是台北市長候選人沈伯洋競選歌曲《台北順起來》的製作人，除了太太都叫「心慧」、兩人的競選號次都抽到3號，自己與沈伯洋又多了一個共同點。莊競程指出，歌詞中的「搭上像風的捷運，出發新旅程」，唱出自己推動新竹捷運建設的決心，期待透過更便利的大眾運輸，減少市民的通勤負擔，讓大家有更多時間陪伴家人、享受生活。另歌曲也融入300年的城隍文化，以及不同世代都能安居的生活願景，期盼新竹在科技發展的同時，也能保有自己的文化與記憶，讓年輕人願意留下來、孩子快樂成長、長輩安心生活。莊競程表示，自己身為客家女婿，對客家文化也有一份親切感，因此這次歌曲副歌特別融入客語「來尞！來尞！共下來尞！」意思就是邀請大家一起來玩、一起參與，感受新竹的美好。莊競程認為，新竹市是一座多元的城市，不論來自哪裡、說什麼語言，只要在這裡生活、工作、成家，都是新竹的一分子。城市的改變也不是一個人可以完成，從投入選舉以來，許多市民主動提供市政建議、投入志工行列，讓他深刻感受到新竹人對這座城市的感情與期待。莊競程強調，新竹是台灣的科技重鎮，半導體產業不斷透過新製程創造先進技術、改變世界，但新竹最重要的產品，不應該只有晶片，更應該是市民的幸福；「幸福新製程」就是希望透過新的城市治理、新的建設與新的思維，讓交通更順暢、教育更完善、長輩更安心、孩子更快樂，讓年輕人在新竹看得見未來。莊競程表示，選戰進入最後一個月，希望《幸福新製程》不只是一首由競選團隊演唱的歌曲，更能成為所有新竹人共同的歌曲。無論從事什麼職業、來自哪個世代，只要希望新竹更好，每個人都是「新竹隊」的一員。他期待未來有更多市民一起參與城市的改變，讓大家對新竹的期待，不只是唱在歌裡，更能一步步實現在每天的生活當中。